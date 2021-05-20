Голод 1921-1922 годов в Казахстане: как это было

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обычно, когда речь заходит о голоде в Казахстане, прежде всего, вспоминают голод, связанный с коллективизацией и раскулачиванием – это было в конце 20-х и начале 30-х годов. Но в начале 20-х, сразу после Гражданской войны, был голод, охвативший также и Поволжье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстан первоначально был назван Киргизской АССР, которая была образована 26 августа 1920 года. В стране было множество проблем, связанных, как с прошедшей войной, так и с общими трудностями в экономике – неурожай вследствие засухи летом 1921 года, падеж скота в зимний период. В архивах хранится множество документов, из которых можно понять масштаб бедствия. Достаточно сказать, что к осени 1921 года в Советской России голодало около 20 миллионов человек. Власти Казахстана организовали Центральную комиссию помощи голодающим под руководством Сейткали Мендешева, председателя Центрального исполнительного комитета республики. К началу 1922 года голод охватил пять губерний – Оренбургскую, Уральскую, Актюбинскую, Букеевскую, Костанайскую, и Адаевский уезд. Всего на этой территории проживало 2 653 340 человек. На фоне голода начались эпидемии тифа, холеры, распространялась цинга. Голодные люди бесконтрольно мигрировали по территории республики, разнося инфекции по городам и крупным поселкам. С 1922 года начался исход коренного населения в Россию, а также на юг республики.

Руководство республики было вынуждено обратиться за помощью в центр. Комиссия, возглавляемая Мендешевым, и аналогичные комиссии на местах пытались организовывать помощь голодающим, но ресурсов не хватало. Тем более что союзное правительство не сразу осознало масштаб голода и его последствий. Тем не менее, меры принимались. Были введены дополнительные налоги на промышленные предприятия и кооперативы, рабочих и служащих в городах обязали отчислять деньги из заработной платы для помощи голодающим. В голодающих регионах устраивались столовые, людям раздавали продукты. Некоторые голодающие волости прикреплялись к более благополучным, чтобы последние оказывали помощь.

Одновременно с помощью голодающим принимались меры для увеличения производства продовольствия непосредственно в Казахстане – выделялось семенное зерно из ресурсов союзного правительства, предоставлялись кредиты на приобретение сельскохозяйственной техники, за счет чего были увеличены посевные площади. Много продуктов закупалось в соседних странах, в частности, в Монголии. Значительную помощь оказывали международные организации – Красный Крест и другие, а также известные общественные деятели зарубежья.

Тем не менее, последствия голода оказались ужасающими. Сейткали Мендешев в своем докладе написал, что число жертв голода на июль 1922 года достигло 2 832 человек, при том, что всего в Казахстане тогда проживали 4 891 тысяча человек. К 1 марта 1923 года в Казахстане насчитывалось более 400 тысяч детей-сирот, родители которых погибли от голода. Для этих детей были открыты 575 детских домов и 9 станций, обеспечивающих бесплатным питанием и одеждой.

Голод 1921-1922 годов нанес огромный демографический ущерб казахскому народу. Об этом говорил Президент Касым-Жомарт Токаев в одном из своих интервью.

«Прошло сто лет после первого голода 1921-1922 годов, в результате которого погибли и бежали миллионы людей. Если бы не это событие, наша нация была бы во много раз больше, чем сегодня. Эти чистые страницы нашей истории еще не изучены досконально. Даже ученые не сходятся во мнении о точном количестве жертв голода. Различные взгляды на факты и их причины вводят в заблуждение. Соответствующие исторические документы и собранные данные должны быть тщательно изучены. Квалифицированные специалисты должны проводить систематические исследования, и, соответственно, государство должно давать оценку проблеме голода. К этому сложному вопросу нужно подойти сдержанно и ответственно», – сказал Глава государства.

Декретом Совета Всероссийского ЦИК от 20 июня 1923 года с 1 августа того же года были упразднены комиссии по борьбе с голодом и его последствиями. Их обязанности были переданы в специально организованный комитет по оказанию помощи сельскому хозяйству. Спустя некоторое время такой комитет был организован и при КазЦИК.