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Голливудская актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Голливудская актриса Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».
«Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!» - написала актриса.
Ольга Куриленко родилась в 1979 году в Украине. В начале 2000 годов актриса сменила украинское гражданство на французское, в настоящее время проживает в Лондоне. Известна, в частности, по работам в фильмах «Париж, я люблю тебя» (2006), «Квант милосердия» (2008), «Обливион» (2013).
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