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Голливудская актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

16 Марта 2020 16:42
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Голливудская актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Голливудская актриса Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

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«Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!» - написала актриса.

Ольга Куриленко родилась в 1979 году в Украине. В начале 2000 годов актриса сменила украинское гражданство на французское, в настоящее время проживает в Лондоне. Известна, в частности, по работам в фильмах «Париж, я люблю тебя» (2006), «Квант милосердия» (2008), «Обливион» (2013).

Ранее замминистра здравоохранения и депутат-консерватор Надин Доррис подтвердила, что ей поставили диагноз коронавирус.


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Ключевые слова: Безопасность, Великобритания, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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