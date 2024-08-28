Голландскую коноплю выращивали в Кызылординской области: арестованы 22 члена ОПГ

Прокуратура Кызылординской области сообщила о ликвидации ОПГ, занимавшейся выращиванием наркотиков, передает Kazinform.

Под координацией прокуратуры сотрудники КНБ задержали преступную группу, которая в 2022-2023 годах занималась культивированием голландской конопли на территории области.

Сообщается, что в ходе следствия были уничтожены три посевных поля и изъято более 1,5 тонн наркотических средств.

По решению суда арестованы 22 активных члена ОПГ. Расследование завершено, идет процесс ознакомления с материалами дела.

Напомним, в апреле этого года аналогичные организованные преступные группы, специализировавшиеся на бесконтактном распространении наркотиков, были ликвидированы в Западно-Казахстанской области, области Абай и Алматы.