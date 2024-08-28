РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 28 Август 2024 | GMT +6

    Голландскую коноплю выращивали в Кызылординской области: арестованы 22 члена ОПГ

    Голландскую коноплю выращивали в Кызылординской области: арестованы 22 члена ОПГ
    Фото: Прокуратура

    Прокуратура Кызылординской области сообщила о ликвидации ОПГ, занимавшейся выращиванием наркотиков, передает Kazinform.

    Под координацией прокуратуры сотрудники КНБ задержали преступную группу, которая в 2022-2023 годах занималась культивированием голландской конопли на территории области.

    Сообщается, что в ходе следствия были уничтожены три посевных поля и изъято более 1,5 тонн наркотических средств. 

    По решению суда арестованы 22 активных члена ОПГ. Расследование завершено, идет процесс ознакомления с материалами дела.

    Напомним, в апреле этого года аналогичные организованные преступные группы, специализировавшиеся на бесконтактном распространении наркотиков, были ликвидированы в Западно-Казахстанской области, области Абай и Алматы.

    Теги:
    Наркотики Кызылординская область КНБ ОПГ Задержания
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    telegram