Голландский картофель осваивают жамбылские аграрии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Высокопродуктивный сорт картофеля осваивают жамбылские аграрии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации региональной службы коммуникаций Жамбылской области, в Шуском районе ТОО «Qyzylsha» выращивает голландский картофель, который дает урожай за 55 дней.

Сорт картофеля, прошедший необходимые испытания, известен своей высокой урожайностью и выносливостью.

«Этот уникальный сорт впервые засеян в нашем районе в таком большом количестве,- говорят аграрии. – Отличительная его черта в том, что голландский картофель не требует подбора участка. Чем чаще меняется место посадки – тем выше урожайность. Осенью этого года мы соберем богатый урожай. Картофель не требует особого ухода. Главное – своевременный полив и используемые удобрения».

По словам специалистов, все 116 гектаров дали хорошие всходы, уже через месяц начнется цветение.

Особенность качественного продукта, по мнению агрономов, заключается в его устойчивости к вредным вирусным заболеваниям. Представители товарищества говорят, что спрос на этот продукт уже сегодня достаточно высок.

Хозяйство, основным направлением которого является земледелие, в этом году увеличило посевные площади. Так, кроме зерновых колосовых культур, 687 гектаров отведено под кукурузу и 765 гектаров под сахарную свеклу. Товарищество «Qyzylsha» в рамках реализации ирригационного проекта использует 25 американских дождевальных установок «Валлей» для орошения 1 562 гектаров.

По данным сельхозведомства, в 2020 году в Жамбылской области картофелем было засеяно 11,2 тысяч гектаров, 25 процентов из которых, или 2 560 гектаров, приходится на Жуалынский район.

В пресс-службе акима Жамбылской области отметили, что после назначение на должность глава региона Бердибек Сапарбаев во время посещения торговых предприятий Тараза удивился тому, что продаются овощи импортные, а также из других регионов Казахстана. Хотя южная Жамбылская область считается преимущественно аграрной, а Жуалынский район – картофелеводческим. В ходе встреч с населением не раз поднимались задачи обеспечения жителей области продуктом первой необходимости – картофелем, вопросы развития картофелеводства и господдержки этой отрасли сельского хозяйства. Аграрии Жуалынского района тогда обратили внимание главы региона на дефицит качественных семян картофеля, из-за чего падает урожайность и качество продукции, а также на проблемы с сельхозтехникой.

Отметим, что Жуалынский район в Жамбылской области всегда славился своим картофелем – экологически чистым и хранящимся долго. На плодороднейших полях этого района, в военсовхозе «Бурно-Октябрьский», некогда в огромных объемах выращивался картофель с отменным вкусом и высокой урожайностью. «Бурненскую картошку» отправляли по всему Союзу.