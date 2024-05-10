Голландские компании вложат 15 млн евро в Кызылординскую область

Голландские компании планируют инвестировать 15 млн евро в проекты в области здравоохранения и экологии в Кызылординской области. Об этом сообщил заместитель акима области Ардак Зебешев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам замакима, первый проект направлен на совершенствование системы здравоохранения в регионе.

— Цель проекта заключается в том, чтобы уменьшить затраты на обслуживание, обеспечение сервисных услуг для пациентов путем применения новых технологий. Проект телемедицины будет заключаться в использовании приложения голландских партнеров. Это должно привести к улучшению благосостояния населения, — сообщил Ардак Зебешев.

Приложение будет использоваться для проведения онлайн-консультаций и координации медицинских бригад, что позволит сократить количество выездов, и улучшит доступность медицинской помощи.

Второй проект направлен на высадку саксаулов возле Аральского моря.

— В рамках поручения главы государства, в Кызылординской области ежегодно сажают около 100 тыс га этой культуры. Голландская компания заинтересована в инвестировании в регион и посадки этого дерева на 80 тыс га. Однако на первом этапе пока планируется высадка на 10 тыс га площади, — сказал замакима.

Общая сумма инвестиций составит 15 млн евро, из которых 10 млн евро будут направлены на проект по здравоохранению и 5 млн евро на проект по экологии.

Напомним, Казахстан и Нидерланды подписали девять коммерческих соглашений, направленных на развитие двусторонних отношений в таких сферах, как агропромышленный комплекс, здравоохранение, экология, транспорт и логистика.