Голкипер сборной Кабо-Верде после ЧМ-2026 по футболу сменил клуб
40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, ставший одной из главных сенсаций прошедшего чемпионата мира-2026, официально стал игроком чилийского «Коло-Коло», передает Kazinform со ссылкой на Informsports.kz.
Самый титулованный клуб страны подписал контракт с ветераном на правах свободного агента.
Вратарь находился без команды с 1 июля после завершения контракта с португальским «Шавишем». Яркое выступление на мировом первенстве кардинально изменило карьеру и популярность ветерана.
Во время мундиаля голкипер стал самым популярным вратарем планеты в Instagram — на данный момент на его аккаунт подписано порядка 29,5 миллиона человек.
За свою карьеру 40-летний страж ворот выступал в чемпионатах Португалии, Словакии, Кипра, Молдовы, Анголы и Кабо-Верде.
Теперь опытному стражу ворот предстоит защищать цвета 34-кратного чемпиона Чили.
Ранее мы писали, что вратарь сборной Кабо-Верде покорил ЧМ-2026.