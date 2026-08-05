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    Голкипер сборной Кабо-Верде после ЧМ-2026 по футболу сменил клуб

    40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, ставший одной из главных сенсаций прошедшего чемпионата мира-2026, официально стал игроком чилийского «Коло-Коло», передает Kazinform со ссылкой на Informsports.kz.

    Возинья
    Фото: instagram.com/vozinha1

    Самый титулованный клуб страны подписал контракт с ветераном на правах свободного агента.

    Вратарь находился без команды с 1 июля после завершения контракта с португальским «Шавишем». Яркое выступление на мировом первенстве кардинально изменило карьеру и популярность ветерана.

    Во время мундиаля голкипер стал самым популярным вратарем планеты в Instagram — на данный момент на его аккаунт подписано порядка 29,5 миллиона человек.

    За свою карьеру 40-летний страж ворот выступал в чемпионатах Португалии, Словакии, Кипра, Молдовы, Анголы и Кабо-Верде.

    Теперь опытному стражу ворот предстоит защищать цвета 34-кратного чемпиона Чили.

    Ранее мы писали, что вратарь сборной Кабо-Верде покорил ЧМ-2026.

    Спорт Футбол FIFA 2026 Чемпионат мира по футболу
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор