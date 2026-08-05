Голкипер сборной Кабо-Верде после ЧМ-2026 по футболу сменил клуб

40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, ставший одной из главных сенсаций прошедшего чемпионата мира-2026, официально стал игроком чилийского «Коло-Коло» , передает Kazinform со ссылкой на Informsports.kz.

Самый титулованный клуб страны подписал контракт с ветераном на правах свободного агента.

Вратарь находился без команды с 1 июля после завершения контракта с португальским «Шавишем». Яркое выступление на мировом первенстве кардинально изменило карьеру и популярность ветерана.

Во время мундиаля голкипер стал самым популярным вратарем планеты в Instagram — на данный момент на его аккаунт подписано порядка 29,5 миллиона человек.

За свою карьеру 40-летний страж ворот выступал в чемпионатах Португалии, Словакии, Кипра, Молдовы, Анголы и Кабо-Верде.

Теперь опытному стражу ворот предстоит защищать цвета 34-кратного чемпиона Чили.

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