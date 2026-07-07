Гол Мерино на последних минутах игры лишил Роналду мечты о чемпионстве мира

Сборная Испании стала четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу 2026 года, одержав победу над Португалией со счетом 1:0, передает корреспондент агентства Kazinform.

Матч 1/8 финала прошел на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (штат Техас, США). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с английским арбитром Энтони Тейлором.

Единственный мяч был забит уже в компенсированное ко второму тайму время. На 90+1-й минуте отличился полузащитник сборной Испании Микель Мерино, принеся своей команде победу.

Криштиану Роналду завершил выступление на последнем чемпионате мира в своей карьере. Для 41-летнего Роналду этот мундиаль стал шестым и, вероятно, последним в карьере.

В четвертьфинале испанская сборная встретится с победителем матча между командами США и Бельгии.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года победила Францию в серии пенальти после ничьей 3:3 в основное и дополнительное время.

Ранее Норвегия, благодаря дублю Эрлинга Холанда прошла в четвертьфинал ЧМ-2026.