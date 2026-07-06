Дубль Холанда вывел Норвегию в четвертьфинал ЧМ-2026

Сборная Норвегии стала четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу 2026 года, сенсационно обыграв Бразилию со счетом 2:1, передает корреспондент агентства Kazinform.

Матч 1/8 финала состоялся на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

Уже на 14-й минуте сборная Бразилии получила право на пенальти, но Бруно Гимараес не сумел реализовать 11-метровый удар.

Счет был открыт лишь на 79-й минуте, когда отличился нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд. На 90-й минуте форвард оформил дубль, практически сняв все вопросы о победителе встречи.

В компенсированное время, на 90+10-й минуте, вышедший на замену во втором тайме Неймар реализовал пенальти и сократил отставание. Несмотря на это, спасти матч бразильской команде не удалось.

Победа позволила сборной Норвегии выйти в четвертьфинал мирового первенства, где она встретится с победителем матча между Англией и Мексикой. Сборная Бразилии завершила выступление на турнире.

Ранее стало известно, что Франция также вышла в четвертьфинал ЧМ-2026.