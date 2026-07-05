Франция вышла в четвертьфинал ЧМ-2026 по футболу

В матче 1/8 финала французы одержали минимальную победу над Парагваем — 1:0. Единственный гол был забит во втором тайме: на 68-й минуте после просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота южноамериканской команды, а на 70-й минуте капитан французов Килиан Мбаппе уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Этот мяч стал для Мбаппе 19-м за карьеру на чемпионатах мира и седьмым на турнире 2026 года.

В четвертьфинале чемпионата мира-2026 сборная Франции встретится с Марокко, которое ранее уверенно обыграло Канаду со счетом 3:0.