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    Франция вышла в четвертьфинал ЧМ-2026 по футболу

    Сборная Франции стала четвертьфиналистом чемпионата мира-2026, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Мбаппе побил рекорд Жиру и принес Франции победу над Сенегалом на ЧМ-2026
    Фото: FIFA

    В матче 1/8 финала французы одержали минимальную победу над Парагваем — 1:0. Единственный гол был забит во втором тайме: на 68-й минуте после просмотра VAR арбитр назначил пенальти в ворота южноамериканской команды, а на 70-й минуте капитан французов Килиан Мбаппе уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

    Этот мяч стал для Мбаппе 19-м за карьеру на чемпионатах мира и седьмым на турнире 2026 года.

    В четвертьфинале чемпионата мира-2026 сборная Франции встретится с Марокко, которое ранее уверенно обыграло Канаду со счетом 3:0.

    Спорт Футбол FIFA 2026 Франция Чемпионат мира по футболу
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор