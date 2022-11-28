Гол Каземиро в матче со Швейцарией вывел Бразилию в плей-офф ЧМ-2022

28 Ноября 2022, 23:58

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сборная Бразилии обыграла Швейцарию со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Игра проходила на стадионе «Стэдиум 974», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первом тайме игра проходила в размеренном темпе, с большим количеством единоборств. Бразильцы владели мячом с небольшим преимуществом, нанесли больше ударов по воротам, чем соперники. Они и первыми создали опасный момент - на 27 минуте Винисиус Жуниор имел возможность открыть счет после дальней верховой передачи от Рафиньи, но Янн Зоммер смог отбить мяч на угловой. После этого команды практически ничем не отличились.

Во второй половине встречи обе команды также показали равную по силам игру. Они долго искали ключи к воротам друг друга, но на 64 минуте «желто-зеленым» удалось забить гол. Ричарлсон вывел Винисиуса Жуниора один на один с голкипером, а он аккуратно пробросил мяч в нижний угол. Но после просмотра VAR гол не засчитали из-за оффсайда. Минимальный счет сохранился до конца конца матча. Бразилия обеспечила себе выход в плей-офф.

В первом туре сборная Бразилии одержала победу над Сербией - 2:0, а Швейцария минимально обыграла Камерун - 1:0.