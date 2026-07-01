Гол Холанда в концовке матча вывел Норвегию в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Норвегии стала участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, одержав волевую победу над командой Кот-д'Ивуара со счетом 2:1, передает корреспондент агентства Kazinform.

Матч 1/16 финала прошел на стадионе в Арлингтоне (штат Техас, США).

Счет в игре на 39-й минуте открыл полузащитник норвежской сборной Антонио Нуса. После перерыва команда Кот-д'Ивуара восстановила равновесие благодаря голу Амада Диалло на 74-й минуте.

Победу норвежцам принес нападающий Эрлинг Холанд, отличившийся на 86-й минуте встречи.

Таким образом, сборная Норвегии вышла в 1/8 финала мирового первенства, где встретится с командой Бразилии, ранее преодолевшей стадию 1/16 финала.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Ранее сборная Марокко выбила Нидерланды.