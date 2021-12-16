Годы Независимости - какие экспонаты хранятся в Музее Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы начиналась летопись суверенитета Казахстана. Каждый этап политической жизни республики тесно связан с этим городом. Здесь принимались судьбоносные для страны решения, была принята Конституция, утверждены государственные символы Казахстана - флаг, герб и гимн, введена национальная валюта. Сегодня мы хотим рассказать о фонде Музея Алматы, где хранятся материалы о знаковых событиях за годы Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Музей Алматы входит в состав КГКП «Объединение музеев города Алматы». Он основан в 2002 году в здании бывшего Верненского детского приюта. С участием Елбасы Нурсултана Назарбаева в 2016 году к тысячелетию города Алматы и 25-летию Независимости Республики Казахстан музею было предоставлено здание, и открыта новая экспозиция музея.

Здание, в котором расположен музей, было построено в 1892 году по проекту архитектора Павла Гурдэ. Здесь размещался «детский дом города Верный».

На сегодня музейные коллекции насчитывают около 40 тысяч экспонатов. Среди них - произведения изобразительного искусства, уникальные собрания казахской этнографии, а также этнографии представителей этносов, проживающих ныне в Алматы, коллекции предметов быта различных эпох и культур, нумизматики, фото и документов. Одним из ценных экспонатов в фондах музея являются серебряные дирхемы, которые были в обращении в Средние века.

По словам заместителя директора по науке КГКП «Объединение музеев города Алматы» Сержана Сарова, в 11 залах музея хранится история города и разных эпох южной столицы: «Древняя история Алматы», «Средневековая история Алматы», «У истоков казахской государственности», «Верненский период истории Алматы», «Алматы в ХХ веке» и другие.

«Если рассказать об экспозициях музея, это «Религиозно-политический центр саков», «Средневековые города Жетысу и Алматинского региона», «У истоков казахской государственности», «Материальная культура казахского народа», «Верненский период истории Алматы», «Алматы в XX веке», «Развитие профессионального искусства», «Альпинизм», «Декабрьские события», «Алматы в годы Независимости», «Ассамблея народа Казахстана», - рассказал он.

Кроме того, в музее есть отдельный зал «Алматы - Тәуелсіздіктің алтын бесігі», где через информационные киоски можно получить информацию о науке и образовании, культуре и спорте, бизнесе, инновациях, исторических решениях, принятых в городе Алматы.

«В этом зале предоставляется возможность познакомиться с культурными и спортивными объектами через 3D-тур. Также вы можете ознакомиться с представленными в экспозиции материалами партии «Nur Otan» и о VII зимних Азиатских играх 2011 года в Алматы.

Также фонд музея содержит копии документов из архива Первого Президента Республики Казахстан, связанных с Независимостью нашей страны, фотографии знаковых событий за годы Независимости и материалы различных музыкальных конкурсов, кинофестивалей, ретро-фестивалей, прошедших за годы Независимости в городе Алматы: музыкальный фестиваль «Азия дауысы», ретро-фестиваль «Алматы - моя первая любовь», кинофестиваль «Звезды Шакена», - отметил спикер.

При поддержке управления культуры города Алматы в 2017 году был реализован проект «Музей для всех» для людей с ограниченными возможностями. Таким образом, в рамках данного проекта Музей Алматы полностью адаптирован для людей с особыми потребностями. Для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата установлены пандус и кнопка вызова сотрудников музея. В Музее Алматы для инвалидов по слуху разработан видеогид с сурдопереводом по экспозиции.

Для незрячих и слабовидящих установлена мнемосхема осмотра экспозиции Музея Алматы, на которой организованы рельефно-графические элементы и ориентировочные надписи, выполненные шрифтом Брайля, а также тактильные экспозиции для незрячих.

«Преемственность духовных ценностей из поколения в поколение - главный стержень становления нашей страны. Поэтому для сохранения национальной идентичности большое значение имеет пропаганда традиций и обычаев, истории и культурных ценностей. Особенно актуальна дифференциация духовного наследия в эпоху глобализации, когда на стыке информации и различных культур происходит его обновление. Национальная традиция - это одна из характеристик, которая вдохновляет нацию и отражает ее внутренний и внешний облики», - добавил Сержан Саров.