Годовщину президентства Токаева прокомментировали в Европарламенте

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Депутат Европейского парламента и председатель Группы дружбы «ЕС – Казахстан» в Европарламенте Рышард Чарнецкий в преддверии годовщины президентских выборов Касым-Жомарта Токаева прокомментировал итоги политического года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Как председатель Группы дружбы «ЕС – Казахстан» в Европарламенте я с большим интересом следил за важными событиями в прекрасной стране – Казахстан. Со времени моего первого визита в страну в 1993 году и до сегодняшнего дня в стране был достигнут большой прогресс, подчеркивающий силу прогрессивных сил в казахстанском обществе», - сказал европарламентарий Казинформу.

«12 июня 2019 года Касым-Жомарт Токаев стал Президентом Казахстана. Своими главными приоритетами он обозначил обеспечение единства общества, защиту прав граждан и отстаивание национальных интересов Казахстана», - отметил он.

«Хотя в своей предвыборной программе Президент Казахстана не обозначал плана-графика выполнения обещаний, тем не менее минувший год был насыщен событиями и наполнен конкретными решениями, которые нашли поддержку у населения страны», - уверен депутат Европарламента.

«Особое внимание Касым-Жомарт Токаев уделил социальной сфере. Повышены выплаты и пособия, поддерживаются наиболее уязвимые слои населения, не забыты оставшиеся без крова из-за техногенных катастроф и лишившиеся доходов из-за пандемии коронавируса лица. На всё это выделяются значительные суммы», - считает спикер.

«В Европе сложилось мнение, что Касым-Жомарт Токаев, по сути, строит социальное государство, где особое внимание уделяется сокращению неравенства, улучшению качества жизни каждого казахстанца, где приоритет отдается решению реальных проблем народа», - подчеркнул Рышард Чарнецкий.

«Одной из ключевых инициатив Президента Казахстана, за которой внимательно следили в Евросоюзе, стало создание Национального совета общественного доверия, в рамках которого обсуждались наиболее важные вопросы внутренней повестки дня», - отметил председатель Группы дружбы «ЕС - Казахстан» в Европарламенте.

«По итогам работы этого консультативного органа практическую форму получили важнейшие в истории современного Казахстана законы о политических партиях и о порядке проведения митингов», - добавил он.

«Президенту Токаеву пришлось столкнуться с серьезными вызовами на посту. Одним из них стала пандемия коронавируса, заставшая врасплох весь мир. Но благодаря умелому руководству удалось избежать взрывного неконтролируемого роста заболеваемости», - сказал собеседник Казинформа.

«О ходе борьбы с коронавирусом и других насущных вопросах Президент сам рассказывал казахстанцам в своих месседжах через соцсети и видеообращения – беспрецедентная открытость для региона. Многое решалось на уровне Главы государства. Даже подходы в здравоохранении пришлось лично пересматривать Президенту», - говорит европарламентарий.

«Мой последний визит состоялся два года назад, и как депутат Европейского парламента от Польши я очень горжусь многолетними отношениями Польши с Казахстаном. На протяжении всей истории Советского Союза у многих польских граждан, живших в Казахстане, остались приятные воспоминания о народе и культуре», - поделился Рышард Чарнецкий.

«Во внешней политике Казахстан, как и прежде, уделяет особое внимание партнерству с Европейским союзом. 1 марта 2020 года в полную силу вступило Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Казахстаном. Мы рассчитываем, что стороны в полной мере воспользуются всеми преимуществами этого документа», - сказал он.

«Как председатель Группы дружбы «ЕС - Казахстан» я сделаю все возможное для дальнейшего развития наших отношений на взаимовыгодной основе», - резюмировал депутат Европейского парламента.

Отметим, в октябре прошлого года в Европейском парламенте девятого созыва создана неформальная Группа дружбы «ЕС - Казахстан». Своими главными целями европарламентарии, входящие в ее состав, называют развитие социальных и культурных отношений между ЕС и нашей страной, а также содействие расширению торгово-экономических отношений.