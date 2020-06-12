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Годовщина инаугурации Касым-Жомарта Токаева - видеоролик ТРК Президента

12 Июня 2020 11:14
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Годовщина инаугурации Касым-Жомарта Токаева - видеоролик ТРК Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президента РК подготовил видеоролик в честь годовщины инаугурации Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

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«Именно в этот день, ровно год назад, прошла инаугурация Касым-Жомарта Токаева. К этому событию, команда @ptrk.kz создала творческий ролик», - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.



Напомним, инаугурация проходила 12 июня 2019 года во Дворце Независимости РК. Во время инаугурации избранный Президент Казахстана принес присягу на государственном языке. После этого, согласно Конституции РК, Президенту вручили удостоверение, нагрудный знак, штандарт Президента и орден «Алтын Қыран» (Орден Золотого Орла, знак высшей степени отличия Республики Казахстан).

9 июня 2019 года в Казахстане прошли внеочередные выборы Президента РК . В них, набрав более 70% голосов, победил Касым-Жомарт Токаев.



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#Президент Казахстана   #Видео  
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