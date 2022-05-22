22 Мая 2022 18:29

Годовой рост потребительских цен в Египте составил 12,1%

КАИР. КАЗИНФОРМ – На фоне роста цен на продукты питания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что правительство несет полную ответственность за контроль над ценами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Egypt Independent.

Президент ас-Сиси также поручил изучить вопрос создания рынков в пределах городов Каира и Гизы с целью установления контроля над ценообразованием на основные продукты питания. Его заявления прозвучали в минувшую субботу на открытии проекта сельскохозяйственного производства «Будущее Египта», который является одним из важнейших и крупных национальных проектов, запущенных правительством.

«Мы, как государство, ответственны за максимально возможное удержание цен на продукцию под контролем до конца этого года», — заявил глава Арабской республики.

Ас-Сиси также попросил министра сельского хозяйства и мелиорации Египта Сайеда аль-Кусейра удвоить производство мяса, заменив скот с низкой или средней продуктивностью другим, более продуктивным скотом.

Президент подчеркнул способность государства предоставить необходимые семена для выращивания пшеницы таким образом, чтобы это принесло наибольшую пользу фермерам.

Между тем, в минувшую пятницу министр сельского хозяйства заявил, что ситуация на Украине доказала важность увеличения производства продуктов питания на местах, передает Egypt Independent.

Комментарии министра прозвучали во время его выступления на состоявшейся виртуальной встрече министров сельского хозяйства и финансов африканских стран.

«Во время глобальных кризисов цены на продовольствие растут во всем мире, и основные страны-экспортеры продовольствия вводят ограничения на поставки продовольствия в страны-импортеры» - заключил министр.

По его словам, африканские страны обладают огромными природными ресурсами, поскольку африканский континент располагает около 930 млн га пахотных земель.

Заявление египетского министра прозвучало на фоне ощутимого роста цен на продукты питания в Арабской республике.

В начале этой недели президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси призвал к коллективным усилиям по максимальному повышению производительности в сельскохозяйственном секторе и повышению продовольственной безопасности, имея в виду стратегические сельхозкультуры, сообщает египетская газета Ahram.

Днем ранее аль-Кусейр сообщил парламенту о правительственной инициативе подготовить достаточный запас стратегических культур на фоне негативных экономических последствий ситуации в Украине. Эта инициатива включает в себя строительство 73 бункеров, способных вместить 5,5 млн тонн стратегических товаров.

По данным Центрального агентства общественной мобилизации и статистики (CAPMAS), годовой рост потребительских цен в Египте составил 12,1% в марте 2022 года по сравнению с 2,4% в марте 2021 года. Показатели были вызваны ростом цен более чем на 23% наименований продуктов питания и напитков. Особенно это коснулось цен на овощи, масло и зерновые, сообщает Al-Monitor.

На рост цен также повлияло решение Центрального банка Египта о девальвации местной валюты. 21 марта египетский фунт потерял около 17% своей стоимости по отношению к доллару.

В прошлом месяце Ахмед Шамс, руководитель отдела исследований EFG Hermes, объяснил высокий уровень инфляции в Египте результатом роста цен на продукты питания на 20% по сравнению с прошлым годом, сезонным увеличением потребления продуктов питания в течение месяца Рамадана и последствиями волны глобальной инфляции, передаетCNN Arabic.

В течение многих лет Египет в основном зависел от импорта пшеницы из России и Украины. В 2021 году Египет импортировал около 80% своей пшеницы из этих двух стран. Однако ситуация на Украине между ними привела к резкому росту цен на зерновые, после чего египтяне столкнулись с резкой инфляцией.

Пшеница является ключевым продуктом питания для 100-миллионного Египта, где хлеб является неотъемлемой частью рациона. По данным Международного научно-исследовательского института продовольственной политики (IFPRI), в последние несколько лет на его долю приходилось от 35% до 39% калорий, потребляемых человеком.



