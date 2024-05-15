Годовая потребительская инфляция в Казахстане снижается 14-й месяц подряд

По итогам апреля 2024 года годовая потребительская инфляция в Казахстане достигла показателя в 8,7%, что является минимальным уровнем с февраля 2022 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Economy KZ.

Как отмечают аналитики, годовая потребительская инфляция в Казахстане снижается четырнадцатый месяц подряд.

В годовом выражении наибольший рост цен демонстрируют Карагандинская область (11,0%), Мангистауская область (10,3%) и Восточно-Казахстанская (9,9%).

Во всех областях уровень инфляции оказался значительно ниже прошлогодних показателей, особенно показательно снижение инфляции в Мангистау с 19,1% до 10,3%.

Минимальный уровень инфляции зафиксирован в Туркестанской (8,4%), Кызылординской (8,1%) и Алматинской областях (7,1%).