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    16:29, 15 Май 2024 | GMT +6

    Годовая потребительская инфляция в Казахстане снижается 14-й месяц подряд

    Международные экономисты прогнозируют инфляцию на уровне 8,7% в 2024 году в Казахстане
    Фото: freepik.com

    По итогам апреля 2024 года годовая потребительская инфляция в Казахстане достигла показателя в 8,7%, что является минимальным уровнем с февраля 2022 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Economy KZ.

    Как отмечают аналитики, годовая потребительская инфляция в Казахстане снижается четырнадцатый месяц подряд.

    В годовом выражении наибольший рост цен демонстрируют Карагандинская область (11,0%), Мангистауская область (10,3%) и Восточно-Казахстанская (9,9%).

    Во всех областях уровень инфляции оказался значительно ниже прошлогодних показателей, особенно показательно снижение инфляции в Мангистау с 19,1% до 10,3%.

    Минимальный уровень инфляции зафиксирован в Туркестанской (8,4%), Кызылординской (8,1%) и Алматинской областях (7,1%).

    инфляция
    Фото: telegram/Economy KZ
    Теги:
    Туркестанская область Кызылординская область Карагандинская область Алматинская область Экономика Инфляция Мангистауская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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