Годовая инфляция замедлилась до 10,6 процентов в Казахстане

В апреле 2026 года месячная инфляция составила 0,8%. Цены на продовольственные товары повысились на 0,7%, непродовольственные товары и платные услуги — по 0,9%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро нацстатистики Казахстана.

Среди продовольственных товаров цены на бананы и апельсины снизились по 3%, зелень и фасоль — по 0,6%, зефир — на 0,5%, курагу — на 0,4%. Виноград подорожал на 5,6%, масло сливочное и карамель — по 1,2%, картофель — на 0,8%, творог — на 0,6%, рулеты, кексы — на 0,4% лимон и чечевица — по 0,3%.

Из непродовольственных товаров стиральные машины подешевели на 1,2%, парацетомол — на 0,8%, раствор для контактных линз — на 0,7%, блендер — на 0,6%, телевизоры — на 0,4%. Повышение цен наблюдаются на наручные часы на 4%, цемент — на 2,4%, товары личной гигиены — на 1,5%, моющие и чистящие средства — на 0,7%.

В сфере платных услуг медицинское страхование туристов подешевело на 1,9%. Клининговые услуги подорожали на 0,8%, услуги косметолога — на 0,7%, ремонт компьютеров, ноутбуков — на 0,3%.

В годовом исчислении инфляция в апреле 2026 года составила 10,6% и замедлилась по сравнению с мартом на 0,4 процентных пункта. Цены на непродовольственные товары повысились на 11,7%, продовольственные товары — на 11,3%, платные услуги — на 8,9%.

В годовом выражении капуста подешевела на 24,4%, чеснок — на 7,8%, свекла — на 4,7%, бананы — на 1,7%. Груши подорожали на 10,8%, мед — на 9,1%, мармелад — на 7,6%, дрожжи — на 7%, сахар-песок — на 4,2%.

За год цены на утюг выросли на 20,7%, зубную пасту — на 14,6%, зарядные устройства — на 6,8%, скатерть — на 6,4%, кухонный нож — на 2,5%.

Юридические услуги подорожали на 10%, услуги связи — на 3,2%.

