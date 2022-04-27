Годовая инфляция в Казахстане повысилась до 12%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инфляция в Казахстане существенно повысилась на фоне ухудшения геополитической ситуации. Об этом сообщил глава Национального банка страны Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видим, что повышается инфляционное давление на фоне реализации геополитических рисков, роста цен в мире, включая страны-торговые партнеры Казахстана, и их переноса на внутренние цены. Годовая инфляция в этих условиях ускорилась до 12%. Рост цен наблюдается по всем компонентам. Сейчас мы видим значительный рост именно устойчивой составляющей инфляции, которая по своей природе менее волатильна и поддается снижению только в среднесрочном периоде. Об этом свидетельствуют различные оценки базовой инфляции в марте 2022 года», - сообщил Г. Пирматов на брифинге в Нацбанке.

По его словам, инфляционные ожидания остаются высокими и нестабильными.

«Результаты опроса респондентов в марте текущего года продемонстрировали снижение оптимизма населения и существенное повышение инфляционных ожиданий. Количественная оценка инфляции на год вперед в марте 2022 года составила 11,4%», - отметил глава Нацбанка.

В свою очередь, спикер считает, что высокие инфляционные ожидания усиливают предрасположенность инфляции к ускорению.

«В этой связи приоритетной задачей Национального Банка будет оставаться повышение доверия населения к проводимой политике и ее способности достигать заявленных целей по инфляции. Для этого денежно-кредитная политика должна быть сфокусирована на снижении инфляции до уровня целевых ориентиров», - заключил Г. Пирматов.