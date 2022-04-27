Годовая инфляция в Казахстане повысилась до 12%
«Мы видим, что повышается инфляционное давление на фоне реализации геополитических рисков, роста цен в мире, включая страны-торговые партнеры Казахстана, и их переноса на внутренние цены. Годовая инфляция в этих условиях ускорилась до 12%. Рост цен наблюдается по всем компонентам. Сейчас мы видим значительный рост именно устойчивой составляющей инфляции, которая по своей природе менее волатильна и поддается снижению только в среднесрочном периоде. Об этом свидетельствуют различные оценки базовой инфляции в марте 2022 года», - сообщил Г. Пирматов на брифинге в Нацбанке.
По его словам, инфляционные ожидания остаются высокими и нестабильными.
«Результаты опроса респондентов в марте текущего года продемонстрировали снижение оптимизма населения и существенное повышение инфляционных ожиданий. Количественная оценка инфляции на год вперед в марте 2022 года составила 11,4%», - отметил глава Нацбанка.
В свою очередь, спикер считает, что высокие инфляционные ожидания усиливают предрасположенность инфляции к ускорению.
«В этой связи приоритетной задачей Национального Банка будет оставаться повышение доверия населения к проводимой политике и ее способности достигать заявленных целей по инфляции. Для этого денежно-кредитная политика должна быть сфокусирована на снижении инфляции до уровня целевых ориентиров», - заключил Г. Пирматов.