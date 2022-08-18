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Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей
18 Августа 2022 21:59

Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей

БРЮССЕЛЬ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Новый абсолютный рекорд инфляции установлен в еврозоне в июле - 8,9% в годовом исчислении против 8,6% в июне. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении европейского статистического агентства - Евростата с окончательной оценкой уровня инфляции за минувший месяц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

С июля прошлого года, когда годовая инфляция в еврозоне составляла 2,16% этот показатель увеличился более чем в 3,5 раза.

Как отмечает агентство, уровень инфляции в помесячном выражении в июле вырос на 0,1% после подъема на 0,8% в июне.

Евростат поясняет, что главной причиной высокой инфляции является повышение цен на энергоносители. Оно составило 39,7% в годовом выражении после подъема на 42% в прошлом месяце.

Продукты питания, алкоголь и табак в июне подорожали на 9,8% против 8,9% в мае, промышленные товары - на 4,5% против 4,3%. Рост стоимости услуг ускорился до 3,7% с 3,4% в июне.

Быстрый рост инфляции начался в зоне евро в августе прошлого года с началом энергетического кризиса в Евросоюзе. С тех пор остановить инфляцию не удалось, показатель растет каждый месяц. Если в августе 2021 года она составляла 2,96%, то к февралю 2022 года выросла до 5,87%, а в марте после начала санкционной войны с Россией вышла на отметку в 7,44%. При этом Европейский Центробанк (ЕЦБ) в своей политике определяет целевой уровень инфляции в еврозоне в 2% в год.


Фото: tass.ru


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