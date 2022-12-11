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Годовалый ребенок погиб в пожаре в Павлодаре

11 Декабря 2022, 15:37
Годовалый ребенок погиб в пожаре в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - При пожаре в Павлодаре погиб годовалый ребенок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В Усольском микрорайоне пламя охватило двухэтажный кирпичный дом. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра.

«На первом этаже в зале горели два кресла, детский стульчик, палас, деревянная лестница, ведущая на второй этаж, – сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. – В ходе разведки в зале обнаружили обгоревшее тело мальчика 2021 года рождения».

По данным ДЧС, в доме на момент пожара находилось трое детей: годовалый мальчик, его 14-летняя сестра и пятилетний брат. Взрослых не было.
Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.
Пламя потушили за 50 минут. На месте работали 16 человек личного состава ДЧС, использовали 16 единиц техники.


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