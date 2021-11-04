Годовалого ребенка с матерью эвакуировали из снежного заноса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Спасатели Алматинской области эвакуировали из снежного заноса годовалого ребенка и его мать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

4 ноября в 03:30 ночи на пульт ДЧС Алматинской области поступило сообщение о застрявшей в снежном заносе автомашине скорой медицинской помощи в селе Туйык Кегенского района. На место вызова незамедлительно направлены сотрудники ДЧС Алматинской области с села Кеген.

«По прибытии на место вызова установлено, что автомашина скорой медицинской помощи, в которой находился годовалый ребенок с матерью, из-за ухудшения погодных условий в виде обильного снегопада не смогла самостоятельно подняться на подъем и застряла в снежном заносе. Сотрудники ДЧС эвакуировали ребенка с инфекционной болезнью «Ангина» и его мать в районную больницу Кегенского района. Состояние ребенка стабильное, в данный момент ребенок госпитализирован и находится в больнице», - пояснили в пресс-службе ДЧС области.

Ранее РГП «Казгидромет» было объявлено штормовое предупреждение о ухудшении погодных условий и выпадение осадков в виде снега на 3-4 ноября в Алматинской области.

ДЧС призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.