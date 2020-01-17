Год волонтера мы начинаем акцией День донора - Ляззат Кусаинова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках единого «Дня открытых дверей» Центра волонтерского движения Ассамблеи народа Казахстана, который прошел в столичном Доме дружбы, заведующая секретариатом АНК города Нур-Султан Ляззат Кусаинова рассказала о том, что Год волонтера в АНК начинается благотворительной акцией «День донора», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доброе дело, которое мы начали в декабре прошлого года – это благотворительная акция «День донора», в рамках которого все желающие могли сдать кровь для тех, кто нуждается в этом. Год волонтера мы начинаем этой доброй традицией. Завтра у нас во второй раз будет проведена эта акция «Сдай кровь, помоги другому». Такое начало Года волонтера для столичной Ассамблеи народа Казахстана должно быть знаменательным, потому что мы его начинаем с акта милосердия», - подчеркнула Ляззат Кусаинова.

В ходе своего выступления она также рассказала о работе Совета матерей при АНК.

«Анализируя деятельность этой структуры, мы поняли, что Совет матерей при АНК представляет собой яркий образец волонтерской деятельности. В Доме дружбы по инициативе Совета матерей организовано несколько клубов. Здесь многодетные мамы занимаются вышиванием, йогой, есть клуб конного мастерства. Совет матерей проводит свою работу именно в русле волонтерского движения. Кроме этого в доме дружбы работает центр «Аналар аманаты», а также центр ремесленного творчества. Совет матерей активно участвует в благотворительных акциях АНК «Караван милосердия», «Дорога в школу». У них уже спланирована работа, которую они будут проводить в Год волонтера», - добавила заведующая секретариатом АНК города Нур-Султана Ляззат Кусаинова.

Напомним, 10 декабря 2019 года в городе Нур-Султане состоялась церемония закрытия Года молодежи и старта Года волонтеров с участием Президента РК.

В ходе своего выступления Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к молодежи и отметил, что государство будет поддерживать их во всех начинаниях.



