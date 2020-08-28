Год спустя, в преддверии второго Послания Касым-Жомарта Токаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прошел почти год после озвученного первого Послания Касым-Жомарта Токаева, уже 1 сентября ожидается второе Послание Президента РК. Что было реализовано в рамках Общенационального плана мероприятий, читайте в материале ИА Strategy2050.kz.

В прошлом году 2-го сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана «Конструктивный общенациональный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», в котором президент озвучил не только проблемные вопросы, но и острые темы, а также определил пять основных направлений политической трансформации.

Немного позднее, 10 сентября был утвержден Общенациональный план мероприятий по реализации послания президента. Документ состоит из 81 пункта по пяти направлениям, который должен повысить уровень жизни населения, бороться с коррупцией и укрепить экономику страны.

Первое направление «Современное эффективное государство», состоит из 11 мероприятий, включающие в себя меры по усилению роли институтов гражданского общества, а также усовершенствование механизмов взаимодействия с ними центральных и местных исполнительных органов в решении актуальных проблем общества. Также поэтапное сокращение на 25% численности госслужащих и работников национальных компаний; разрешение проведения мирных митингов в определенных местах с учетом некоторых факторов (удобство, доступность и возможности обеспечения общественного порядка); меры по укреплению государственного языка. Также разработка планов по проведению юбилейных дат, 1150-летия Аль-Фараби, 175-летия Абая Кунанбайулы, 30-летия независимости, а также мероприятий, посвященных 750-летию Золотой Орды.

Второе направление «Обеспечение прав и безопасность граждан», состоит из 15 пунктов, включающих меры направленные на улучшение качества выносимых судебных решений; апробирование электронного сервиса «Цифровая аналитика судебной практики»; реорганизацию работы Комитета административной полиции МВД РК; ужесточение законодательства по тяжким преступлениям и т.п.

В рамках третьего направления «Развитая и инклюзивная экономика», состоящая из 27 пунктов, микро- и малый бизнес освободят от уплаты налога на доход сроком на три года, а также наложение моратория на проведение проверок микро- малого бизнеса сроком на три года; в рамках «Дорожной карты бизнеса-2025» будут реализованы меры господдержки новых социальных проектов; снижение стоимости услуг; также проведение независимой оценки БВУ и активное внедрение безналичных платежей и т.п.

Четвертое направление «Новый этап социальной модернизации», состоящий из 18 пунктов, включает меры по повышению качества образования; повышение заработной платы педагогов и работников культуры и искусства.

Пятое направление «Сильные регионы – сильная страна», состоящий из 10 конкретных мероприятий, включает внедрение пилотного проекта по оценке эффективности работы МИО населением с помощью современных технологий; сокращение количества операторов жилищных программ; создание единой национальной системы учета очередников; поэтапный ввод в эксплуатацию газораспределительных сетей для подключения к магистральному газопроводу «Сарыарка».

Как отмечалось, большую часть мероприятий планировалось реализовать до конца прошлого года. Большинство мер направлено на разработку предложений и принятию мер по тем или иным вопросам.

Одним из обсуждаемых пунктом ОНП были меры, регламентирующие порядок организации и проведения митингов. Потребовалось значительное время для проработки всех деталей, так 25 мая текущего года новый Закон о митингах был подписан, теперь он носит не разрешительный, а уведомительный характер, однако некоторые общественники считают, что в новом законе много подводных камней, позволяющие государственным органам отказывать в проведении митингов. Вторым на слуху у общества является пункт, о возможности использования пенсионных накоплении на приобретения жилья или оплаты образования, который до сих пор находится на стадий согласования.

По седьмому пункту, укрепления роли государственного языка была Утверждена Государственная программа по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020 - 2025 годы. Реализация программы увеличит письменное использование латиницы увеличится до 50% до 2025 года, также увеличиться до 95% в 2025 году население, владеющее казахским языком.

Последние четыре пункта Общенационального плана являются мероприятия, посвященные 1150-летию юбиля Абу Насра аль-Фараби, 175-летию юбилея Абая Кунанбайулы, 30-летию Независимости Казахстана, 750-летию Золотой орды. В рамках запланированных мероприятий проводятся научно-реставрационные работы в доме-музее Абая, на базе Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева создан научно-исследовательский институт «Академия Абая». К 1150-летнему юбилею Аль-Фараби в городище Отырар начаты работы по реставрации северных ворот, крепостных стен, жилых кварталов, магистральных улиц, мечети и керамической мастерской.

В рамках 750-летию Золотой орды запланировано множество проектов, на реализацию которых запланировано около 3,5 млрд тенге. Так, по словам министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой на отчетной встрече перед населением в онлайн-режиме, в Улытау ведется строительство историко-культурного комплекса Жошы, ведутся реставрационные работы в мавзолеях Жошы и Алаша хана, планируется завершение визит-центра «Улытау», также разработаны новые туристические маршруты «Қасиетті Ұлытау», «Хан Жолы», «Теректі Әулие», «Қорғасын құпиясы» и другие. Также на республиканских телеканалах в рамках государственного информационного заказа транслируются документальные фильмы «Об истории зарождения Золотой Орды». Публикуются материалы по тематике Золотой Орды как в печатных так и интернет – ресурсах.

Приоритетные задачи, поставленные перед судебной системой уже реализовываются, принят ряд нормативных постановлении, по улучшению качества выносимых судебных решений, «О некоторых вопросах санкционирования мер пресечения» от 24.01.2020 года, «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан по уголовному и уголовно-процессуальному законодательству» от 24.01.2020 года, «О судебной практике применения налогового законодательства» от 04.03.2020 года.

Меры, озвученные президентом касательно снижения цен на авиаперелеты начали реализовываться еще в прошлом году, к примеру, режим «открытого неба» в 11 аэропортах страны, который предусматривает снятие ограничении по количеству рейсов, также предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха» по направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики. Однако на открытие новых рейсов и направлений, по новым ценам в связи с пандемией неизвестно когда ожидать.

По 59 пункту создана комиссия по вопросам оптимизации ВУЗов при Правительстве РК, в прошлом году 4 государственных ВУЗа путем слияния объединились в 2 крупных университета, Региональный социально-инновационный университет г. Шымкент лишен лицензии, также у ряда ВУЗов приостановлена лицензия или лишены приложении лицензии по определенным направлениям подготовки кадров. В текущем году будут продолжены работы по проверке ВУЗов, по итогам которых будут приняты соответствующие меры.

По пункту сокращения количества операторов жилищных программ, произошло слияние АО «Байтерек Девелопмент» и АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», в текущем году планируется присоединение АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» в состав Единого оператора жилищного строительства ожидается к концу текущего года.

Предпоследний пункт, вызвавший у президента в конце прошлого года недовольство по вопросу неготовности подключения к газопроводу «Сарыарка», летом текущего года постепенно подключили первые социальные объекты и частные дома. В жилых массивах Коктал-1 и Железнодорожный к газу подключили Центр социального обслуживания «Шарапат», школу №29 и ряд частных домов. Тем не менее, для некоторых граждан, цена подключения для частных домов остается высокой.

На стадии разработки и согласования ряд мер Общенационального плана, Концепции развития гражданского общества до 2025 года, Концепции строительства и развития Вооруженных Сил, проект Государственной программы по управлению водными ресурсами до 2030 года, Дорожная карта по дальнейшему развитию пенсионной системы в Республике Казахстан на 2020 – 2024 годы», Концепция проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта», законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти» и другие.

Подписаны и утверждены, Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий», принято постановление Правительства РК, предусматривающее повышение заработной платы педагогов, Дорожная карта по дальнейшему развитию системы пенсионного обеспечения на 2020-2021 годы и другие.

Из запланирвоано сделано не мало, тем не менее некоторые мероприятия не выполнены в срок, отчасти свои коррективы на сроки исполнения внесла эпидемия коронавируса, которая вынудила по всей стране ввести чрезвычайное положение, отрицательно сказывающейся на экономике страны; падение цен на нефть спровоцировавшее снижением курса валюты, и все это вылилось в экономический кризис.

С целью качественного и своевременного выполнения мероприятий, необходимо ужесточить наказание первых руководителей ответственных ведомств за нарушение сроков выполнения ОНП. Необходимо больше вовлекать общественность в процессы обсуждения и разработки концепции, программ посредством социальных сете, а также для общественной осведомленности о реализованных пунктах плана, стоит уделить больше внимания публикациям в интернет-источниках.



