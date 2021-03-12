Год с пандемией: как боролись с коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Год назад в стране из-за пандемии коронавируса был объявлен режим ЧП, который позволил мобилизовать все ресурсы на борьбу с пандемией. Новая инфекция наложила свой отпечаток на все сферы жизни казахстанцев. Как шла борьба с новой инфекцией в самом крупном городе страны Алматы, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Вспышка новой инфекции была зарегистрирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. Уже 11 марта 2020 года ВОЗ объявила эту вспышку пандемией.

В Казахстане уже в январе был принят ряд предварительных мер для недопущения распространения инфекции. Так, Президент Казахстана поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории страны.

Тогда же казахстанцам было рекомендовано воздержаться от поездок в Китай по частным делам и в туристических целях. Был приостановлен 72-часовой безвизовый режим для пассажиров из Китая, временно приостановлена работа казахстанской части МЦПС «Хоргос». Это лишь небольшая часть из превентивных мер по нераспространению КВИ.

26 января Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил создать межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса в Казахстане.

Январь 2020 года можно назвать временем, с которого республика начал принимать масштабные решения по противодействию коронавирусу.

Первый случай коронавируса в Казахстане, карантин и блокпосты в Алматы

Алматы - самый крупный мегаполис в Казахстане, большой железнодорожный и авиационный хаб, поэтому неслучайно, что первые случаи КВИ, 13 марта, в стране были зарегистрированы именно здесь. Первыми заболевшими коронавирусом стали мужчина и женщина, прилетевшие в Алматы из Германии.

Превентивные меры в борьбе с вирусной угрозой в Алматы были начаты еще в январе. После первых случаев заражения в Казахстане реакцией людей на то, что коронавирус где-то рядом, стал ажиотаж в продовольственных супермаркетах. Люди просто опустошали полки с едой: крупы, макароны, консервы, сахар, и другие продукты. В этой связи к людям был вынужден обратиться с просьбой не допускать ажиотажа акимат города.

17 марта с обращением к алматинцам выступил аким Бакытжан Сагинтаев по поводу введения в городе карантина из-за коронавируса.

«Главная цель карантина в Алматы - остановить распространение инфекции. Задача – прервать цепочку распространения инфекции путем ввода жесткого контроля внешнего периметра города и строгого режима карантина внутри города», - сказал аким в специальном обращении.

Карантин в Алматы был введен с 00:00 часов 19 марта 2020 года. На период карантина была приостановлена работа детских садов; непродовольственных торговых рынков; крупных торгово-развлекательных центров и торговых домов, за исключением объектов, находящихся в них, по реализации продуктов питания и лекарственных средств.

Было установлено 27 блокпостов на въездах в город, на которых дежурили полицейские, СОБР, военнослужащие Минобороны и Нацгвардии. Вместе с тем был установлен «зеленый» коридор для ввоза товаров, продуктов и лекарств.

С 23 часов 59 минут 21 марта 2020 года авиа-, железнодорожное и автобусное сообщения с Алматы были полностью прекращены.

В рамках поддержки горожан акимат объявил об отсрочке платежей по всем комуслугам.

С 28 марта Госкомиссия утвердила решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алматы.

Режим карантина был смягчен лишь в конце апреля. 1 мая возобновилось авиасообщение между столицей и Алматы.

Летом по всей стране произошел всплеск заболеваемости. Люди сталкивались с дефицитом лекарств. В ряде регионов были введены локдауны выходного дня.

Что было сделано акиматом Алматы для борьбы с коронавирусом

В 2020 году в Алматы на борьбу с коронавирусом было выделено 100 млрд тенге, из республиканского - 21,6 млрд тенге и местного - 89,4 млрд тенге.

По данным акимата, особое внимание уделено созданию инфекционных коек. Если в начале 2020 года в мегаполисе было всего 2 инфекционных стационара на 400 койко-мест, то на данный момент создано 23 инфекционных стационара на 7 011 койко-мест. За короткий срок построено 2 модульные клиники, завершено строительство инфекционного стационара на РВ-90. В 2020 году закуплено 11 тысяч единиц медтехники нового поколения на 41,8 млрд тенге.

В начале пандемии алматинцы сталкивались с нехваткой средств индивидуальной защиты, лекарств, термометров. В ответ на это был создан Стабилизационный фонд по обеспечению лекарственными средствами. Из городского бюджета на эти цели выделено 10 млрд тенге. Из них 5 млрд – для бесперебойного обеспечения лекарственными препаратами аптек, 5 млрд тенге – для обеспечения лекарствами больниц и поликлиник.

По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева проводится еженедельный мониторинг обеспеченности стационаров, поликлиник и аптек Алматы лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. На сегодня востребованные в лечении коронавирусной инфекции препараты имеются во всех аптеках города. За счет профинансированных средств фармацевтическими компаниями было закуплено и поставлено в город более 40 млн лекарственных средств по 68 наименованиям и медицинских изделий.

Сформирован и поддерживается минимальный неснижаемый запас, который составляет 40% от объема трехмесячных поставок, что составляет более 8 млн лекарств, фактический остаток лекарственных средств на складах составляет более 20 млн единиц. Таким образом, в городе сформирован 2-месячный запас прочности. Лекарства из Стабилизационного фонда продолжают поставляться в аптеки города на постоянной основе.

Обеспеченность аптек города медицинскими масками составляет 100%. В Алматы действуют 6 крупных отечественных компаний, чья совокупная производственная мощность составляет более 1 млн масок в день. Кроме того, есть 15 поставщиков, у которых имеются в наличии более 26 млн масок. В наличии на складах 460 тысяч термометров.

Для контроля состояния тяжелых больных и снижения смертности от COVID-19 централизована работа всех 16 реанимаций города. Ведется персональный учет состояние каждого больного. Созданная группа быстрого реагирования оказывает клиническую и консультационную поддержку. В результате во время летнего пика эпидемии смертность снизилась в 5 раз.

Сформирован кадровый резерв для работы в инфекционных стационарах в количестве более 2500 медработников. Повышена заработная плата медицинских работников на 30%. Выплачены надбавки к заработной плате свыше 50 тысячам медицинских сотрудников на сумму 16,7 млрд тенге.

Если в начале введения ЧП работала одна ПЦР-лаборатория, то сегодня в городе функционируют 25 ПЦР- и 12 ИФА-лабораторий. На данный момент общая суточная мощность составляет более 14,5 тысячи ПЦР-исследований с перспективной мощностью до 25 тысяч тестов в день.

Отдельно стоит отметить и социальную поддержку граждан. Так, более 232 тысяч малообеспеченных граждан, многодетных матерей, инвалидов получили материальную и сервисную поддержку. Более 674 тысяч выплат по 42,5 тысячи тенге на сумму 33,5 млрд тенге произведено гражданам, потерявшим доходы.

С помощью волонтерских организаций и предпринимателей около 64 тысяч человек были обеспечены продуктовыми корзинами, еще 7 тысяч человек – санитарными комплектами на 75 млн тенге.

Текущая ситуация

С 1 февраля этого года в Алматы стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. На первом этапе вакцину «Спутник V» получают медики и все, кто трудится на передовой борьбы с пандемией. В марте от коронавируса начали вакцинировать педагогов и полицейских.

С 25 декабря 2020 года в городе проходит 3-я фаза клинических исследований казахстанской вакцины QazCovid-In.

С 13 марта из-за роста заболеваемости в городе вновь ужесточается режим карантина.