Год с начала пандемии в Казахстане: какие фильмы и постановки были показаны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения 11 марта прошлого года объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим многие страны ввели режим ЧП, в том числе и Казахстан: закрылись кинотеатры, музеи, театры, были отменены все массовые мероприятия. Но, спустя временя карантин ослабили, и эти объекты в некоторых городах начали снова работать с ограничениями. Были выпущены новые фильмы, в республиканских театрах состоялись премьеры. О них расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

В 2020 году завершились съемки 13 фильмов, из которых 8 производства «Казахфильма», вместе с тем в связи с пандемией многие процессы производства фильмов были приостановлены, средства возвращены в бюджет. В настоящее время в производстве находится 41 фильм.

Завершено производство 13 фильмов, из них художественные - «Мұқағали», «Огонь», «Обучение Адемоки» и т.д., документальные - «Туркистан: сегодня, завтра», «Қасым Жакибаев», «Последний рубеж», короткометражные - «Граната», «Горячее озеро», «Рух», «Құс», «Самый долгий день лета», «Көше ақыны» и анимационный - «Ботай – арғымақтар мекені».

Киностудией «Казахфильма» с участием преподавателей Казахской национальной консерватории им.Курмангазы и Казахской национальной академии искусств им. Т.Жургенова снято более 40 видеороликов, направленных на поднятие чувства патриотизма и силы духа народа. Более 200 национальных фильмов из фонда «Казахфильма» переданы телеканалам для дальнейшего показа.

Достижения в 2020 году в сфере кино.

Вместе с тем, с начала 2020 года по сегодняшний день 25 фильмов производства АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова» приняли участие в 55 международных кинофестивалях и удостоены 28 призов. К примеру, в апреле 2020 года короткометражный фильм «Домбыра», режиссера Рамазана Халиолла, созданный по заказу Министерства культуры и спорта, удостоился специального приза жюри зимнего сезона испанского фестиваля короткометражных фильмов Short Of The Year.

В августе 2020 года казахстанский фильм «История цивилизации», режиссера Жаннат Алшановой, удостоился «Серебряного леопарда» международного кинофестивале в Локарно (Швейцария). Международный кинофестиваль в Локарно считается четвертым по важности европейским кинофестивалем после Канн, Венеции и Берлина.

Фильм «Томирис», режиссёра Акана Сатаева, получил Гран-при французского кинофестиваля L'Étrange Festival, прошедшего 2-13 сентября 2020 в Париже. Также в ноябре 2020 года казахстанская каскадерская группа Nomad Stunts, ставившая трюки в фильме «Томирис», получила премию «Таурус» Мировой академии каскадеров (США).

В октябре 2020 года фильм режиссера Фархата Шарипова «18 килогерц» завоевал Гран-при престижного международного кинофестиваля в Варшаве.

Два казахстанских фильма комедия «Жаным, ты не поверишь» и драма «Черный черный человек» получили 5 наград на открытом российском фестивале «Киношок» в следующих номинациях «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая режиссура», «Приз прессы». Главный приз фестиваля «Золотая лоза» выиграла съёмочная команда фильма «Жаным, ты не поверишь».

В декабре 2020 года фильм «Девушка и море», режиссёров Азиза Заирова и Мухамеда Мамырбекова, получил приз «Лучшая социальная драма» на кинофестивале «Silk Road Film Awards – Cannes» в Каннах.

Новые постановки в 2020 году:

В 2020 году в республиканских театрах состоялись премьеры 30 новых постановок:

- в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера» - «Бетховен – Бессмертие - Любовь» Л.ван Бетховена, И.С.Баха, В.А.Моцарта, Й.Гайдна, Д.Хаубриха, «Зов степи» К.Шильдебаева, Р.Гайсина, Т.Момбекова, К.Пино- Кинтаны, «Любовный напиток» Г.Доницетти, «Шесть танцев» И.Килиана;

- в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им.Абая – «Корсар» А.Адана, «Қыз Жібек» Е.Брусиловского, «Дневник Анны Франк» Г.Фрида;

- в Казахском государственном академическом театре драмы им. М.Ауэзова - «Абайдың жұмбағы» Б.Абдилманова и М.Омаровой, «Қара» диалог на основе слов назиданий Абая, «Барымен базар....» Т.Нурмагамбетова, «Кафедегі екеу» О.Жанайдарова;

- в Государственном академическом русском театре драмы им.М.Лермонтова – «Жили – были» Е.Турсунова, «Вдовий пароход» И.Грекова и П.Лунгина, «Волки и овцы» А. Островского, «Осенняя соната» И.Бергмана;

- в Казахском государственном академическом театре для детей и юношества им.Г.Мусрепова - «Шағала» А.Чехова, «Баянсыз бақ» В.Дельмара, «Махаббат қызық мол жылдар» А.Нуршаикова, «Мұғалім» К.Мурата;

- в Государственном академическом русском театре для детей и юношества им Н.Сац «Ars Amandi Искусство любви» по мотивам произведений М.Цветаевой, «Как важно быть серьезным» О.Уальда, «Театр» С.Моэма, «Приключение снежного барса» Е.Дубовика, «12 месяцев» С.Маршака;

- в Республиканском немецком драматическом театре – «Сон в летнюю ночь» У.Шекспира;

- в Республиканском государственном уйгурском театре музыкальной комедии им.К.Кужамьярова - «Мукамчилар» - (Муқам) - «Чәббаят» А.Аширова, «Қәдирданлар» А.Садирова, «Мукамчилар» - (Муқам) - «Мушаврак» А.Аширова;

- в Государственном республиканском корейском театре музыкальной комедии - «Жусан» по рассказу М.Ауэзова «Красавица в трауре», «Проделки Ким Сон Даля» Е.Цоя.

Также состоялись премьеры спектаклей «Дон Паскуале», «Аида-Сюита», «Султан Бейбарс», «Легенда о Туранге», «Лонгинг», «Инстинкт» , «Триумф», «Серенада».

Достижения театров в 2020 году:

В 2020 году Казахский государственный академический театр оперы и балета им. Абая и Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» вошли в ТОП-5 лучших театров оперы и балета в рейтинге лучших театров оперы и балета стран СНГ.

В ноябре 2020 года Государственный академический русский театр драмы им. Лермонтова в рамках Второго международного фестиваля русских театров зарубежья получил золотой диплом «Золотой витязь» за показ спектакля «О мышах и людях» Д. Стейнбека.

В театре «Астана Балет» впервые запущен театральный стриминговый сервис ab-media с инновационной возможностью просмотра спектаклей в 360 градусов.