Год с коронавирусом в Жамбылской области: Мы благодарны тем, кто относился с пониманием к нашей службе - генерал-майор полиции

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Огромная ответственность за общественную безопасность и соблюдение мер карантинных ограничений во время локдауна легла на плечи органов внутренних дел страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории жамбылского региона с 00:00 часов 31 марта 2020 года были введены жесткие ограничительные меры чрезвычайного положения, объявленного Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Ограничения касались работы объектов торговли, общественного питания, индустрии развлечений. С 17 апреля в Таразе было полностью приостановлено движение городского транспорта. На личных автомобилях разрешили передвигаться только с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00. В остальное время движение автотранспорта было запрещено даже со справками. После 20:00 горожанам без уважительных причин запрещалось покидать свои жилища.

Жамбылские полицейские несли непрерывную службу на улицах городов и сел региона по соблюдению этих ограничительных мер. Рейдовые мероприятия контролировали режим работы организаций и заведений на основании постановления главного санитарного врача области. Обстановка в районах Жамбылской области и городе Таразе находилась на постоянном контроле руководства департамента полиции Жамбылской области.

Режим чрезвычайного положения предполагает жесткий локдаун. И для предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения Жамбылской области начали функционировать блокпосты.

Сотрудники административной полиции совместно с местными исполнительными органами определили участки по выставлению на въездах и выездах населенных пунктов 36 блокпостов, из них семь – в городе Таразе. Позднее число блокпостов увеличилось. Возле каждого из карантинных блокпостов были выставлены все необходимые технические средства регулирования дорожного движения.

По установленному алгоритму действий, оснащенные необходимыми средствами защиты полицейские останавливали проходящий транспорт, а специалисты управления здравоохранения проводили медицинский осмотр водителей и пассажиров на наличие признаков коронавирусной инфекции. Ежедневно через блокпосты проезжали тысячи людей. Данные каждого проезжающего записывались в анкету, медработники с помощью тепловизоров определяли температуру тела и состояние здоровья водителей автотранспорта и пассажиров, проводили профилактические мероприятия, собирали анкетные данные.

Удивительно, но эти меры не всеми были восприняты адекватно. Находились несознательные граждане, которые намеренно нарушали режим ЧП, скандалили на блокпостах, пытаясь прорваться.

Так, житель Шымкента, следовавший без документа из Туркестанской области за рулем автомашины «Тoyota Camry», оказал сопротивление на санитарно-пропускном блокпосте в селе Шакпак-ата Жуалынского района. Не реагируя на законное требование полицейского, водитель на высокой скорости пересек блокпост и помчался в направлении Жуалынского района. Полицейские начали погоню - и нарушитель был оперативно доставлен в Жуалынский отдел полиции. Приключения 32-летнего водителя завершились 379-й статьей Уголовного кодекса РК «Неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, совершенное в местности, где объявлено чрезвычайное положение».

В Таразе для охраны общественного порядка и контроля за соблюдением требований режима чрезвычайного положения функционировали мобильные блокпосты. В ходе круглосуточного дежурства сотрудники мобильных блокпостов регулярно выявляли нарушения, совершаемые жителями Тараза, несмотря на введенные запреты в период усиленного режима карантина.

Через средства массовой информации департамент полиции Жамбылской области обращался к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к данным мерам и быть предусмотрительными, ответственными не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих, а также строго соблюдать все рекомендации в период чрезвычайного положения. Полицейские постоянно напоминали, что за нарушение режима ЧП предусмотрены административная и уголовная ответственность

Состояние здоровья самих полицейских ежедневно проверялось на блокпостах, организованных в Сарысуском, Жуалынском, Кордайском и Мойынкумском районах. Бригада медицинских работников госпиталя и поликлиники департамента полиции Жамбылской области ежедневно объезжала все блокпосты, проверяя состояние здоровья полицейских, несущих службу на этом сложном участке.

По словам начальника госпиталя департамента полиции области Айгуль Масельбековой, в задачи медицинской бригады входил осмотр сотрудников полиции, определение общего состояния их здоровья, контрольное измерение температуры тела, а также профилактическая работа по защите от коронавирусной инфекции.

«Меняющиеся каждые 12 часов полицейские блокпостов находились на нашем постоянном контроле. Основная цель регулярных объездов - держать руку на пульсе здоровья наших ребят», – подчеркнула спикер.

В день празднования Наурыза-2020 полицейские поблагодарили врачей, работавших на блокпостах, круглосуточно несших свою службу. На кордайский блокпост приехал начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов. От имени министра МВД Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева, акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева и от себя лично поздравил сотрудников с замечательным праздником весны и добра. Он отметил, что Наурыз утвердил гуманные устремления людей, готовность проявлять добрую волю, помощь нуждающимся, заботу о мире, здоровье и согласии людей.

«Символично, что именно в эти сложные дни, в условиях противодействия коронавирусной пандемии, находясь на передовом посту, являющемся заслоном от проникновения грозной инфекции, вы самоотверженно выполняете высокую миссию защиты и охраны здоровья людей. Мы убеждены, что ваш профессионализм и высокая ответственность к порученному делу играют немаловажную роль в выполнении этой задачи, а это значит, что благодаря вам наши граждане будут встречать этот прекрасный праздник с оптимизмом, уверенностью и надеждой на лучшее. Низкий поклон вам – за нелегкий, но благородный труд!», – сказал полиции Жанат Сулейменов.

Пожелав всем успешной службы, начальник департамента области вручил каждому праздничный продуктовый набор, куда входили фрукты, сладости и шубат – напиток, полезный для иммунитета.

В день, когда в Жамбылской области между областными и районными населенными пунктами были сняты блокпосты - 31 мая – глава жамбылского гарнизона Жанат Сулейменов принял участие в закрытии блокпоста в Жуалынском районе. Выступая перед сотрудниками блокпоста, он поблагодарил от имени министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева и акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева всех тех, кто самоотверженно сутками нес службу вдали от дома и семьи, в полевых условиях, на страже здоровья и безопасности граждан - полицейских, медицинских работников, военнослужащих и волонтеров. В торжественной обстановке Жанат Cулейменов вручил всем сотрудникам блокпоста благодарственные письма.

Старшая медицинская сестра Жуалынской центральной районной больницы Алма Жумамурат и волонтер Шолпан Жалгасбай выразили радость по поводу окончания работы блокпостов и благодарность за всемерную поддержку и заботу. Последним часам работы на блокпосту были рады и сотрудники полиции, которых ждали родные и близкие.

«Мы благодарны гражданам, которые относились с пониманием к нашей службе. И очень признательны министру МВД РК Ерлану Тургумбаеву, что были созданы все условия. Спасибо, что отметили наш труд премиями», – сказал тогда старший участковый инспектор МПС Жуалынского РОП Ержан Саурыков.

По статистическим данным, в период локдауна с 31 марта по 30 мая через блокпосты Жамбылской области прошли более 800 тысяч человек и 700 тысяч единиц транспорта. Огромная ответственность в период карантина легла на плечи сотрудников 43 областных и районных блокпостов - это 216 полицейских, 115 медицинских работников, 112 военнослужащих и 37 сотрудников акиматов.



