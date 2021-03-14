Год с коронавирусом: с какими карантинными ограничениями столкнулись казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Март прошлого года стал настоящим испытанием для Казахстана - предпринимались все необходимые меры для недопущения ввоза в страну коронавирусной инфекции, однако избежать ее не удалось. 13 марта 2020 года стало известно о первых случаях коронавируса в РК. С тех самых пор в стране на особом контроле держалась ситуация с пандемией. Казахстанцы пережили режим чрезвычайного положения, по сей день в республике действуют карантинные ограничения. Корреспондент МИА «Казинформ» вспоминает хронологию событий года с коронавирусом.

С момента регистрации первых случаев коронавируса, в стране вводились жесткие меры по недопущению распространения инфекции. С 16 марта в Казахстане ввели режим чрезвычайного положения.





На период действия чрезвычайного положения в стране ограничивалось функционирование крупных объектов торговли, приостанавливалась работа ТРЦ, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей, вводился карантин на территории республики. С марта прошлого года в стране запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий. Необходимо напомнить, что эта вынужденная мера сохраняется и в наши дни.





В период ЧП также ограничивался въезд на территорию Казахстана, а также выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением отдельных лиц. Но находились и правонарушители, которые обещали тайком перевезти людей через блокпосты за определенную сумму. Конечно же, такие факты своевременно пресекались правоохранительными органами.

Весенние каникулы школьников начались чуть раньше установленного срока. Продлились они с 16 марта по 5 апреля. А по завершении школьники продолжили обучение в дистанционном формате. Для них специально организовывались телевизионные уроки на республиканских каналах. С 16 марта прошлого года объекты ТиПО и вузы были переведены на дистанционное обучение. Студенты сдавали сессию, защищали дипломные, магистерские работы и диссертации в непривычном формате. Система образования прошла через большое испытание. Студенты, в свою очередь, получили новый колоссальный опыт, который, несомненно, пригодится в будущем.





Помимо указанных ограничений, на въезде в регионы Казахстана устанавливались блокпосты. Они служили обязательной мерой для недопущения распространения новых случаев коронавируса. Военнослужащие Вооруженных сил РК совместно с представителями полиции и Национальной гвардии несли службу на этих блокпостах.





С 22 марта 2020 года приостановились регулярные и нерегулярные (чартерные) пассажирские рейсы всех казахстанских авиакомпаний в/из городов Нур-Султан и Алматы, за исключением международных и грузовых рейсов Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, с 31 марта 2020 года было приостановлено пассажирское сообщение между регионами Казахстана.

О том, что в складывающейся ситуации без ограничений не обойтись, сказал тогда Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Комментируя ситуацию с коронавирусом, Глава государства добавил, что надо быть готовыми к любым вариантам, все меры принимаются только для здоровья граждан.

Между тем предусмотренная законом ответственность за нарушение санитарных норм не пугала отдельных граждан. По стране выявлялись случаи, когда люди рассылали фейковые сообщения, сбегали из больницы, куда были помещены на карантин, отказывались проходить карантинные процедуры, будучи инфицированными не желали предоставлять информацию о контактных близких. Также пресекались факты незаконного пошива масок и изготовления антисептиков.









Впрочем, пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала возможности цифровизации Казахстана, в частности получения в онлайн-формате госуслуг, что было особенно актуально для пожилых казахстанцев, которые входят в группу риска. Передвижение граждан старше 65 лет по улицам хоть и ограничивалось, им доставляли продукты и медикаменты домой.

Стоит напомнить, что в стране несколько раз продлевали режим ЧП и карантин. И эти жесткие меры, по словам Касым-Жомарта Токаева, дали свой результат. В общей сложности казахстанцы прожили в режиме строгих ограничений с 16 марта до 11 мая, почти три месяца.

Многие из-за ситуации с пандемией коронавируса остались без основного дохода, попали под сокращение. Понимая необходимость восстановления экономики и социального благополучия граждан, Межведомственная комиссия постепенно смягчала карантинные меры. С учетом относительной стабилизации ситуации с 1 мая открылись авиарейсы между столицей и Алматы.

В стране утвердили перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 4 мая 2020 года возобновили работу во всех регионах: непродовольственные магазины площадью до 500 кв. м, фотосалоны, цветочные киоски, парикмахерские (по записи), медицинские центры (по записи), стоматологические клиники (по записи), компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, адвокаты, нотариусы, микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты, компании информационно-коммуникационных технологий. Также разрешили проводить спортивные занятия и тренировки на улице.









С 4 мая 2020 года стали возобновляться внутренние авиарейсы. Пассажирские же поезда запускались в стране с 1 июня 2020 года поэтапно с учетом спроса населения и в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах.

11 мая в Казахстане завершился режим чрезвычайного положения. Однако это не означало, что в стране полностью сняты ограничительные меры.

Священный месяц Рамазан верующие встретили также в условиях пандемии. Для обеспечения безопасности казахстанцев в мечетях страны не проводился Ораза айт намаз.

Следующей мерой по поэтапному смягчению карантина стало снятие блокпостов между городами. После снятия блокпостов запустили междугородние автобусы.

Вместе с тем в стране приняли решение об усилении ограничительных мер в выходные дни, так называемые «карантинные выходные». В эти дни полностью приостанавливалась работа ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров. В летнее время допускалась работа объектов общественного питания только на открытом воздухе. Также ограничивалась работа общественного транспорта, приостанавливалось функционирование парков, скверов, набережных, пляжей, аквапарков. Лица старше 65 лет должны были оставаться дома.





Июль 2020 года. Наиболее сильный удар пандемии коронавируса взял на себя этот месяц. Дефицит лекарственных препаратов, спекуляция, нехватка койко-мест в стационарах, несвоевременный приезд скорой помощи накаляли обстановку. Но трудности сплотили казахстанцев. В социальных сетях люди начали делиться координатами аптек, где можно найти нужные медикаменты. Неравнодушные граждане массово собирали средства на покупку ИВЛ-аппаратов больницам. Каждый старался проявить заботу, оказать помощь. Однако пандемия коронавируса, к сожалению, не переставала уносить жизни инфицированных. Среди них: академик, известный общественный деятель Казахстана Кенжегали Сагадиев, известный общественный деятель Салтанат Рахимбекова, главный врач городской многопрофильной больницы №2 Иван Ли, известный актер и каскадер из команды Nomad Stunts Мурат Мукашев, казахстанский дизайнер Берик Исмаилов, известный актер театра и кино Дархан Дайырбек, один из основателей музыкального телевидения, создатель «Азия дауысы» Мурат Иргалиев.





Нарастающие темпы коронавируса вынудили власти ввести с 5 июля жесткие ограничительные меры на 14 дней.

В память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, Президент объявил 13 июля Днем общенационального траура в Республике Казахстан. В этот день все казахстанцы почтили минутой молчания память умерших от коварной болезни.

В этот же день Глава государства выступил с новым заявлением о продлении карантина еще на две недели.

После двухнедельного строго карантина Государственная комиссия утвердила план поэтапного снятия карантинных мер. ТРЦ, торговые дома, салоны красоты, косметологические центры, парикмахерские и СПА-центры постепенно возобновили работу. Однако для стабилизации эпидситуации по-прежнему действовали «карантинные выходные». Позже был одобрен второй этап послаблений.

После возобновления авиарейсов были введены новые правила для пассажиров, прибывающих в Казахстан из-за рубежа: без результата ПЦР-теста иностранцы не могли въехать в Казахстан.

Жесткие локдауны выходного дня, строгие меры карантина дали свои результаты. По решению Межведомственной комиссии с 24 октября минувшего года в регионах со стабильной эпидситуацией возобновилась работа ТРЦ и торговых домов до 17:00. А с 26 октября после долгого перерыва в Казахстане заработали кинотеатры, со 2 ноября - театры. Верующие получили возможность проводить коллективный намаз в мечетях, за исключением жума намаза.

Со второй четверти было поручено перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся. При этом по заявлению родителей разрешалось обучение в дежурных классах с 1 по 5 классы, в международных школах – до 7 класса.

Уже с третьей четверти учебного года для выпускных классов (9, 11, 12 классы) предусматривалось с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований комбинированное обучение (70% предметов – в традиционном формате, 30% – дистанционно), так же как и для студентов первых курсов колледжей и вузов - со второго семестра.

Со вступлением в силу нового постановления главного государственного санитарного врача РК от 25 декабря 2020 года спорткомплексам разрешили проводить индивидуальные и групповые тренировки с участием не более 5 человек. В то же время для детей снова открыли свои двери «Балдаурен» и «Бобек».

В преддверии Нового года казахстанцам вновь напомнили о запрете проведения мероприятий с массовым скоплением людей. Врачи рекомендовали встретить этот день в кругу семьи. Невзирая на строгие ограничения, некоторые казахстанцы все же старались сделать запоминающимся праздник, организовав пышные тои, семейные торжества. Их свидетелями неоднократно становились полицейские, санитарные врачи.

Жители столицы в особенности запомнят 7 февраля, когда розыгрыш автомобиля от одного из цветочных магазинов собрал толпы людей. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Организаторов незаконной акции оштрафовали.

Впрочем, вполне справедливые нарекания у казахстанцев вызывают не только такие факты, но и то, как некоторые соотечественники возвращаются на родину без ПЦР-теста, который затем проводится им за счет средств государства. Только с 6 октября прошлого года по состоянию на 9 февраля 2021 года в Казахстан прибыл 67 641 пассажир без справок ПЦР-тестирования на COVID-19. Объем потраченных бюджетных средств - 543 млн тенге. Председатель Межведомственной комиссии Ералы Тугжанов поручил рассмотреть данный вопрос и принять адекватные меры.





С наступлением весны в Казахстане вновь ослабили карантинные меры. На этот раз в регионах, находящихся в «зеленой» зоне на протяжении 7 дней, разрешалась работа цирков, бильярдных клубов, детских развлекательных центров. Допускалось проводить спортивные мероприятия, жума намаз и поминки. В регионах, находящихся в «желтой» зоне на протяжении 7 дней, могут работать по воскресеньям крытые рынки (продуктовые, непродуктовые), ТРЦ, торговые дома, торговые сети.

Также с 1 марта стартовало комбинированное обучение школьников с 1 по 5 классы, в международных — с 1 по 7 классы, за исключением Мангыстауской, Костанайской, Жамбылской областей, где зафиксировано наибольшее число нарушений санитарно-эпидемиологического режима в организациях образования.

В этой связи стоит упомянуть о разработанном для безопасного посещения общественных мест приложении «Ashyq». Оно запущено в городах Нур-Султан, Алматы и Караганды в фитнес-клубах, бассейнах, саунах, СПА-центрах, компьютерных и боулинг-клубах. Для посещения данных мест необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе. Приложение, в свою очередь, отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы.

Вокруг приложения возникло много споров. Однако разработчики подчеркнули, что сотрудники заведения видят только статус посетителя. Персональные данные третьим лицам не передаются. Министерство здравоохранения РК видит доступ посетителей к приложению со стороны своих информационных систем.

В Минздраве отметили, что введение этих мер привело к стабилизации эпидемиологической ситуации в республике. Также после введения карантина, отмечалась устойчивая тенденция снижения показателя, характеризующего интенсивность передачи инфекции – показателя репродуктивности инфекции.

Хочется надеется на то, что это последние месяцы жизни с коронавирусом. Тем не менее, не стоит забывать о том, что сила - в единстве. Только совместными усилиями можно победить коронавирус. Главное – соблюдать простые меры предосторожности.