Год с коронавирусом: как развивалась ситуация в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области вот уже год одной из главных тем остается COVID-19 и все, что с ним связано. Как развивались события в регионе со дня появления первого инфицированного, рассказывает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе первый случай коронавируса зарегистрировали почти через две недели после того, как вирус появился в стране. Несмотря на то, что событие это было вполне ожидаемым, информация о первом зараженном буквально потрясла область. К девушке, которая вернулась домой из России, было приковано все внимание.

Никто не предполагал, что уже в скором времени число инфицированных будет расти чуть ли не в геометрической прогрессии.

О первых же инфицированных сообщали на ежедневных брифингах. Санитарные врачи отрабатывали контактных в течение суток. Подъезды наглухо закрывали на карантин, и их жильцы были отрезаны от мира на две недели. Спустя некоторое время, когда инфицированных становилось все больше, практику эту прекратили.

Уже первого апреля область закрыли на жесткий карантин. На границе выставили блокпосты. Петропавловск разделили на шесть зон, людям рекомендовали не покидать пределы своей зоны. Сотрудники служб в противочумных костюмах, дезинфекция улиц, остановок, подъездов – казалось, что люди смотрят съемки фильма, невольными участниками которого они стали. Месяц регион жил в условиях, как потом стали говорить, локдауна.

За это время в городе под карантины подготовили два общежития на 240 и 400 мест. Дополнительно в городском доме культуры открыли пункт для осмотра прибывающих на транзитных поездах из России. Коронавирус в регион в основном завозили. В апреле на коронавирус начали тестировать всех въезжающих в регион.

Открыли вторую ПЦР-лабораторию. В месяц выполняли около 3,5 тысячи исследований. К концу года таких лабораторий стало четыре, и в сутки они уже проводили до двух тысяч исследований.

В мае, когда ситуация стабилизировалась, открыли границы. Появилось мнимое ощущение благополучия. Санитарно-эпидемиологические правила продолжали действовать. Возможно, небольшое число инфицированных за два месяца – их было около 50 человек – позволило некоторым североказахстанцам сделать вывод, что все закончилось и не так уж страшен коронавирус. Летальных исходов тогда не было.

Гром грянул внезапно. В середине июня стали регистрировать по десять инфицированных в сутки. 22 июня в сутки зарегистрировали сразу 92 инфицированных, появились данные о первых пациентах, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких. Санслужба сообщала о том, что на июнь пришлись 80% случаев инфицирования от общего числа заболевших с марта. Буквально в считанные дни инфекционные стационары оказались переполненными, вызовы скорой помощи ежесуточно росли, люди в панике скупали лекарственные средства, продукты. На призывы властей остановиться и не создавать искусственного дефицита препаратов в аптеках – не было реакции. Из аптек исчезли даже термометры.

В многопрофильной областной больнице отдали весь терапевтический корпус под провизорный стационар. В этот невероятно сложный период североказахстанцы показали свою сплоченность. Обычные граждане и предприниматели помогали больницам с доставкой воды, продуктов питания для врачей, закупали средства защиты для медработников – их катастрофически не хватало – и даже изготавливали мебель для провизорных стационаров. В область начала приходить гуманитарная помощь из разных стран.

Появились «локдауны выходного дня».

Пик заболеваемости область прошла только в конце июля.

Наученные горьким опытом первой волны заболеваемости местные власти начали готовиться ко второй волне, которую прогнозировали осенью. Создали стабилизационный лекарственный фонд. В начале ноября открыли новую инфекционную больницу на 200 мест. Построили пять кислородных станций. Закупили необходимое количество медикаментов и медоборудования. Как говорил К. Аксакалов, область готовилась к самому пессимистичному сценарию.

Рост числа инфицированных начался в октябре. Режим карантина начали вводить локально: в сельских населенных пунктах в случае 3-5 и более фактов заражения, в районных центрах - в случае 7 и более. С 16 октября по области снова ужесточили карантин. В ноябре вновь оказался закрытым Петропавловск.

Осенью и в декабре коронавирус распространялся по области более быстрыми темпами. Например, 15 октября в регионе было 4 257 инфицированных, 23 декабря – уже 8 092 человека. Так называемая вторая волна пришлась в регионе на ноябрь. Но в этот раз ситуация была на контролируемом уровне. Инфекционные стационары были заполнены на 40%, меньше стало тяжелых пациентов. Не было ажиотажа среди населения.

В феврале этого года ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. Область перешла в «зеленую» зону. Поэтапно смягчают карантинные ограничения. В привычном режиме начали работать детские сады. В школы вернулись учащиеся младших и выпускных классов. Прекратились локдауны по выходным дням. Возобновились спортивные мероприятия. Безусловно, с ограничениями.

Сейчас больше инфицированных выявляют в районах области, нежели в Петропавловске. Часто число выздоровевших превышает число инфицированных за сутки.

Если подвести предварительный итог за год, то почти 40% инфицированных – бессимптомные носители. Настороженность все же сохраняется. Жители региона продолжают носить маски и соблюдать дистанцию.

В феврале в регионе началась вакцинация против коронавируса. На первом этапе прививку получили 1200 медработников и сотрудников санитарных служб. Активно вакцинируются полицейские. В управлении здравоохранения заявили, что готовы к вакцинации всех желающих. На 11 марта общее число инфицированных по области составило 12 641 человек. Выздоровели 12 433. По данным управления здравоохранения, в тяжелом состоянии находятся 19 человек. Загруженность инфекционных стационаров составляет 16%. От коронавируса скончались 42 североказахстанца.