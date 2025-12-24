Год рабочих профессий стал началом нового этапа уважения к человеку труда — Ерлан Карин

По его словам, сегодня в фокусе внимания государства и общества находится не медийная слава, а реальный вклад простых работников — учителей, врачей, энергетиков, работников транспорта, аграриев и представителей других сфер.

— Год рабочих профессий имеет принципиальное значение. Он был посвящен не структурам и не программам, а человеку труда, ценностям миролюбия и профессионализма. Не случайно в этом году, накануне Дня Республики, государственными наградами были отмечены более 500 работников различных отраслей, 138 представителей трудовых династий, свыше 200 ученых, педагогов и медиков, — подчеркнул Карин.

Он напомнил, что в 2024 году высшей государственной наградой — званием «Қазақстан Еңбек Ері» — были удостоены механизатор из Северо-Казахстанской области Мурат Каражуманов и рабочий из Карагандинской области Сергей Черновой, который более 40 лет проработал по своей специальности.

Госсоветник отметил, что завершение Года рабочих профессий не означает окончания этой работы, а, напротив, открывает новый этап формирования устойчивого уважения к человеку труда.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinfor

— Сегодня рабочие профессии — это не профессии прошлого, как иногда пытаются представить. Это профессии настоящего и будущего нашей страны. Именно поэтому Президент постоянно подчеркивает необходимость готовить кадры для экономики будущего, смотреть вперед и уметь предугадывать тренды, — заявил госсоветник.

По его словам, особый акцент делается на цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта.

— Глава государства уделяет особое внимание цифровизации и внедрению искусственного интеллекта. В стране уже начата комплексная и системная работа по адаптации рынка труда к глобальной технологической трансформации, — резюмировал Карин.

Ранее заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева сообщила, что в экономике страны по рабочим профессиям заняты 3,3 миллиона человек.

Напомним, 2025 год был объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. Страна взяла курс на всемерную поддержку людей рабочих профессий, повышение их престижа в обществе и реформу системы профессионального образования.