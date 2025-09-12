Год рабочих профессий: аграриев будущего готовят в Павлодарской области

Высший инновационный аграрный колледж «ERTIS», расположенный в селе Кеменгер, стал площадкой пресс-тура в рамках Года рабочих профессий. Здесь обучение получают 654 студента по 5 специальностям. Во главу угла ставят практическое применение знаний, научные проекты, выезды к партнерам — на крестьянские хозяйства.

Студентка второго курса по специальности «Агрономия» Асемгуль Абжанова подчеркнула, что после окончания колледжа точно будет трудиться по профессии. Тут и интересно, и прибыльно. В агропромышленном комплексе местные студенты особо востребованы, ведь уровень знаний самый высокий.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

— На данный момент у нас проект по закладке маточного осада — это выращивание хвойных растений, такие как ель и сосна. Мы их выращиваем для озеленения колледжа. Также весной мы сажаем цветы, тоже озеленяем территорию колледжа. Эту профессию я выбрала, потому что планирую в дальнейшем развиваться в этой сфере, — говорит студентка высшего инновационного аграрного колледжа «ERTIS» Асемгуль Абжанова.

В местной теплице студенты, тем временем, занимаются производством биогумуса. Смешивают навоз, бумагу, органические соединения и добавляют калифорнийских червей. Все это ради науки и использования по итогу на территории колледжа. Однако в длительной перспективе надеются запустить собственное производство удобрения для почвы под брендом колледжа и составить конкуренцию завозной продукции.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

— Наш колледж готовит рабочие квалификации. Это механизация сельского хозяйства, ветеринар, агроном, повара и программисты. Нам этот год дает толчок в развитии. У нас есть две лаборатории — очень развитые с современным оборудованием, — сообщил заместитель руководителя высшего инновационного аграрного колледжа «ERTIS» Абай Уан.

Фото: Артем Викторов/Kazinform

В 2022 году центр компетенций по механизации колледжа в рамках проекта «Жас маман» оснастили современным оборудованием. На 314 миллионов тенге закупили именно то, что используют на местных крестьянских хозяйствах. Стоит отметить, после выпуска 90% студентов идут работать именно по изначально выбранной профессии.

Напомним, ранее Глава государства поручил обеспечить достойную оплату труда специалистов рабочих профессий.