Год рабочих профессий: 5 тысяч сотрудников колледжей повысили свою квалификацию

— Обучение было направлено на внедрение современных педагогических инструментов, цифровизацию образовательного процесса и усиление практико-ориентированного обучения. Среди участников — 4500 педагогов и 580 директоров колледжей, — говорится в сообщении СЦК со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Курсы проводились по 11 направлениям, включая IT, электроэнергетику, строительство, сельское хозяйство, швейное и сварочное производство, автомобильный транспорт и общественное питание.

— Особое внимание уделялось повышению квалификации директоров колледжей и их заместителей. Программы обучения были направлены на развитие управленческих компетенций, эффективное управление бизнес-процессами и цифровую трансформацию колледжей, — отметил директор департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.

Преподаватели совершенствовали свои знания на практике — на ведущих производственных площадках страны, осваивая передовой опыт в своих отраслях.

Ранее сообщалось, что в новом учебном году 145 тысяч студентов колледжей Казахстана учатся по госзаказу.