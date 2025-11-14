РУ
    18:05, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Год рабочих профессий: 5 тысяч сотрудников колледжей повысили свою квалификацию

    В этом году около 5000 сотрудников колледжей прошли курсы повышения квалификации, организованные АО «Talap», передает Kazinform со ссылкой на СЦК.

    Педагоги колледжей, преподающие инженерные специальности, встретились в Павлодаре
    Фото: Артем Викторов / Kazinform

    — Обучение было направлено на внедрение современных педагогических инструментов, цифровизацию образовательного процесса и усиление практико-ориентированного обучения. Среди участников — 4500 педагогов и 580 директоров колледжей, — говорится в сообщении СЦК со ссылкой на Министерство просвещения РК.

    Курсы проводились по 11 направлениям, включая IT, электроэнергетику, строительство, сельское хозяйство, швейное и сварочное производство, автомобильный транспорт и общественное питание.

    — Особое внимание уделялось повышению квалификации директоров колледжей и их заместителей. Программы обучения были направлены на развитие управленческих компетенций, эффективное управление бизнес-процессами и цифровую трансформацию колледжей, — отметил директор департамента технического и профессионального образования Асет Муханбетов.

    Преподаватели совершенствовали свои знания на практике — на ведущих производственных площадках страны, осваивая передовой опыт в своих отраслях.

    Ранее сообщалось, что в новом учебном году 145 тысяч студентов колледжей Казахстана учатся по госзаказу. 

    Теги:
    Колледжи Год рабочих профессий Образование Педагоги
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
