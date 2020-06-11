Год президентства Касым-Жомарта Токаева: мнения экспертов из Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» директор Международного центра человеческого развития, советник Президента Армении Теван Погосян и политический обозреватель Айк Халатян отметили основные шаги деятельности Касым-Жомарта Токаева на посту Президента РК в течение года.

По мнению Тевана Погосяна, за год президентства Токаева Казахстан продемонстрировал собственную модель эволюционной преемственности власти. Эксперт отмечает, что Глава государства за это время позиционировал себя как человек, который умеет вести переговоры, слушать всех и принимать решения.

Теван Погосян отметил, что в течение года была принята новая концепция внешней политики, в которой обозначены приоритеты до 2030 года.

«Внимание в новой концепции уделяется усилению экономической составляющей внешней политики, ее основная цель – защита интересов государства. Эти интересы включают в себя компоненты безопасности, энергетики, экономики. Естественно, Казахстан будет искать новые источники доходов и экономические ниши. Это постоянный процесс, который особенно актуализировался в эпоху пандемии коронавируса, когда во всех странах остро встает вопрос обеспечения продовольственной безопасности. В новых глобальных геоэкономических реалиях Казахстан оптимистично ведет поиск новых экономических ниш и источников дохода», - пояснил Погосян.

В свою очередь армянский политический обозреватель Айк Халатян отметил, что за прошедший год Касым-Жомарт Токаев достиг ряда серьезных успехов.

«Среди главных достижений за прошедший год можно отметить успешный транзит власти с сохранением политической и экономической стабильности в стране. Это немаловажно, учитывая внутреннюю специфику Казахстана, сложный и проблематичный регион, где находится страна, а также усиливающуюся борьбу между глобальными игроками, в том числе за влияние в регионе Центральной Азии. Однако, несмотря на это, Казахстан под руководством Касым-Жомарта Токаева продолжает свою прагматичную и многовекторную политику, сохраняя на высоком уровне отношения с Россией, США, Китаем, ЕС и соседями в регионе», - подчеркнул Айк Халатян.

Что касается внутренней политики Президента РК, то Айк Халатян обратил внимание на более сильную акцентированность государства на социальные вопросы и диалог с обществом. В этой связи политический обозреватель напомнил о концепции «слышащего государства», в рамках которой созданы Национальный совет общественного доверия и виртуальная приемная Президента.

«Также важно отметить довольно эффективную борьбу казахстанских властей во главе с Касым-Жомартом Токаевым с распространением коронавирусной инфекции нового типа. У Казахстана один из лучших показателей в СНГ по количеству инфицированных на душу населения. Считаю, что эффективная борьба с инфекцией – это хороший показатель высокой исполнительной дисциплины государственного аппарата», - подчеркнул А.Халатян.