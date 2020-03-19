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Год назад мне выпала честь принять управление страной из рук политика глобального масштаба - Касым-Жомарт Токаев
19 Марта 2020 00:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу первого года своей работы на посту Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ».
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«Год назад мне выпала честь принять управление страной из рук выдающегося государственного деятеля, политика глобального масштаба Н.Назарбаева. В рамках преемственности стратегии отца-основателя государства сделано немало. Реформы с целью модернизации страны будут продолжены», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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