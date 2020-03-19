Год назад мне выпала честь принять управление страной из рук политика глобального масштаба - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу первого года своей работы на посту Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Год назад мне выпала честь принять управление страной из рук выдающегося государственного деятеля, политика глобального масштаба Н.Назарбаева. В рамках преемственности стратегии отца-основателя государства сделано немало. Реформы с целью модернизации страны будут продолжены», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

