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Год назад мне выпала честь принять управление страной из рук политика глобального масштаба - Касым-Жомарт Токаев

19 Марта 2020 00:18
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Год назад мне выпала честь принять управление страной из рук политика глобального масштаба - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу первого года своей работы на посту Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ».

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«Год назад мне выпала честь принять управление страной из рук выдающегося государственного деятеля, политика глобального масштаба Н.Назарбаева. В рамках преемственности стратегии отца-основателя государства сделано немало. Реформы с целью модернизации страны будут продолжены», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.



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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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