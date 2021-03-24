Год локдауну в Британии: минута молчания, продление ограничений и гигантские штрафы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно год назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении первого общенационального карантина. С тех пор вслед за послаблениями локдауны вводились еще дважды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

За время пандемии в стране коронавирусом заболели 4,3 млн человек, умерли - 126,4 тыс. Это худший показатель смертности в Европе.

23 марта страна почтила память жертв коронавируса минутой молчания.

Врачи призывают премьер-министра Бориса Джонсона сделать 23 марта ежегодным Днем памяти жертв пандемии. К призыву присоединились учителя и представители других профессий.

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок назвал минувший год самым тяжелым испытанием, выпавшим на долю нового поколения.

С 29 марта вступит в силу первый этап выхода страны из локдауна. Британцы смогут собираться на открытых пространствах компаниями до шести человек или двумя семьями. С этой же даты можно будет выезжать на прогулки за пределы своих районов, но ночевать вне дома будет по-прежнему запрещено.

Драконовские штрафы

На следующей неделе также вступит в силу ряд новых мер в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, британцы, пытающиеся уехать на отдых за границу, будут подвергаться штрафу в 5 тыс. фунтов (около 3 млн тенге).

В настоящий момент страну можно покинуть только по крайне уважительной причине - такой, как учеба, работа, которую невозможно выполнить из дома, лечение или чрезвычайные семейные обстоятельства.

Для каждого из этих случаев необходимо иметь при себе документальное подтверждение, которое убедит пограничную службу в аэропорту.

В последнее время участились случаи, когда пассажиров в лондонских аэропортах не допускают к полету.

«Я должна была лететь в Латвию к пожилым родителям. Какая у меня может быть справка на это случай? В Гатвике меня подвергли допросу с пристрастием и в результате не пустили на рейс. Уход за родными больше не считается уважительной причиной. При этом у меня латвийский паспорт есть», - рассказала Би-би-си Карина, проживающая постоянно в Лондоне последние семь лет.

Британские власти опасаются, что неоправданные поездки поставят под удар эффективность кампании по вакцинации, так как повышают риск проникновения в страну новым штаммов.

С наступлением отпускного сезона, считают на Даунинг-стрит, появилась вероятность, что люди, уставшие от локдауна, могут начать пытаться выехать за границу под благовидным предлогом, а на самом деле отправятся отдыхать.