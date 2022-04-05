Год детей в РК: алматинские школьники получили ценные подарки от ДЧС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы состоялась торжественная церемония вручения грамот и подарков по итогам конкурсов, объявленных в честь празднования всемирного дня гражданской обороны и Года детей в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДЧС Алматы организовал конкурс «Лучшая школа в области гражданской обороны». Особое внимание уделялось обучению в сфере гражданской защиты детям, подросткам и молодежи, привитию навыков действий при ЧС, знаний приемов и способов самоспасения и взаимопомощи.

Всего в конкурсе участвовало 224 школы мегаполиса. По его итогам первое место заняла общеобразовательная школа №61 (Турксибский район), второе - общеобразовательная школа №41 (Алатауский район) и третье - общеобразовательная школа №157 (Наурызбайский район).

Кроме того, департаментом совместно с одной из компаний был организован конкурс «Лучший комментарий в области гражданской обороны», где за 1, 2 и 3 места победителям предусмотрены дипломы и подарки в виде «умных смарт-часов». В нем участвовало 84 учащихся города. По его итогам также определены победители, которые прислали комментарий в виде стихотворений.

Всех призеров и победителей поздравил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Самат Асаинов.

В период с 15 февраля по 25 марта организованы и проведены мероприятия, посвященные празднованию всемирного дня гражданской обороны, направленные на пропаганду знаний в области гражданской обороны, а также обучение населения действиям при чрезвычайной ситуации.

«Приняли участие более 249 000 учащихся, детей и студентов. Организовано и проведено 3420 конкурсов рисунков, 1544 спектаклей с участием самих детей, 799 кукольных спектаклей от воспитателей, 5360 бесед по азбуке безопасности, 2347 дидактических игр по пожарной безопасности, 4281 демонстрация видеороликов по тематике гражданской обороны и ЧС, 976 стихотворений», - добавили в пресс-службе ДЧС города.