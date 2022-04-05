Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Год детей в РК: алматинские школьники получили ценные подарки от ДЧС

Автор:  
Еламан Турысбеков
5 Апреля 2022, 13:49
Год детей в РК: алматинские школьники получили ценные подарки от ДЧС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы состоялась торжественная церемония вручения грамот и подарков по итогам конкурсов, объявленных в честь празднования всемирного дня гражданской обороны и Года детей в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ДЧС Алматы организовал конкурс «Лучшая школа в области гражданской обороны». Особое внимание уделялось обучению в сфере гражданской защиты детям, подросткам и молодежи, привитию навыков действий при ЧС, знаний приемов и способов самоспасения и взаимопомощи.

Всего в конкурсе участвовало 224 школы мегаполиса. По его итогам первое место заняла общеобразовательная школа №61 (Турксибский район), второе - общеобразовательная школа №41 (Алатауский район) и третье - общеобразовательная школа №157 (Наурызбайский район).

photo

Кроме того, департаментом совместно с одной из компаний был организован конкурс «Лучший комментарий в области гражданской обороны», где за 1, 2 и 3 места победителям предусмотрены дипломы и подарки в виде «умных смарт-часов». В нем участвовало 84 учащихся города. По его итогам также определены победители, которые прислали комментарий в виде стихотворений.

Всех призеров и победителей поздравил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Самат Асаинов.

photo

В период с 15 февраля по 25 марта организованы и проведены мероприятия, посвященные празднованию всемирного дня гражданской обороны, направленные на пропаганду знаний в области гражданской обороны, а также обучение населения действиям при чрезвычайной ситуации.

«Приняли участие более 249 000 учащихся, детей и студентов. Организовано и проведено 3420 конкурсов рисунков, 1544 спектаклей с участием самих детей, 799 кукольных спектаклей от воспитателей, 5360 бесед по азбуке безопасности, 2347 дидактических игр по пожарной безопасности, 4281 демонстрация видеороликов по тематике гражданской обороны и ЧС, 976 стихотворений», - добавили в пресс-службе ДЧС города.

photo

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2022 год Годом детей.
Алматы   Безопасность   Общество   МЧС   ДЧС   Год детей  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной