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Глубокую переработку сельхозпродукции планируют наладить в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
6 Июня 2023, 12:10
Глубокую переработку сельхозпродукции планируют наладить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане в 2023 году будет реализовано 290 инвестпроектов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, они касаются производства сырья и глубокой переработки сельхозпродукции. В прошлом году у нас был аналогичный план по 270 проектам, мы его полностью выполнили. На этот год порядка 290 проектов, которые реализует Минсельхоз с привлечением иностранных инвесторов, а также на местном уровне - за счет финансирования дочерних компаний «Байтерек», и за счет банков второго уровня.», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах Правительства.

Некоторые проекты, по его словам, будут реализованы полностью за счет инвесторов.

«Есть часть проектов, которые инвесторы за свой счет реализуют. Наша задача – обеспечить дешевым финансированием. Первое – в рамках тиражирования опыта СКО под 2,5%. Второе направление – мы субсидируем процентную ставку под 6% с прошлого года», - добавил глава Минсельхоза.


Правительство РК   Минсельхоз   Сельское хозяйство  
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