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Глубокое значение визиту в Россию придает Касым-Жомарт Токаев

28 Ноября 2022, 17:03
Глубокое значение визиту в Россию придает Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Важность своего визита в Российскую Федерацию подчеркнул Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прежде всего, я хотел бы выразить признательность за Ваши персональные поздравления в связи с переизбранием на пост Президента РК. Мой первый зарубежный визит после этого события происходит именно в РФ, что само по себе имеет глубокое политическое значение. И определенный символизм в этом визите безусловно присутствует», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время казахстанско-российских переговоров.

Президент напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между странами.

«С другой стороны, это вполне естественно, коль скоро речь идет о сотрудничестве между нашими странами. В этом году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений, сегодня подписываем декларацию, которая посвящена этой исторической дате. Для Казахстана Российская Федерация была и остается основным стратегическим партнером, государством, с которым нас связывает глубинные взаимоотношения в самых разных отраслях», - добавил Глава государства.


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