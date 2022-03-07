Глубину промерзания почвы замерили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области метеорологи с помощью мерзлотомеров измерили глубину промерзания почвы в разных районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», зафиксированная максимальная глубина промерзания почвы на метеостанции в селе Чкалово – 163 см. На этом же пункте наблюдения 20-го февраля регистрировали промерзание почвы на глубину более полутора метров.

Более 150 сантиметров фиксирует пункт наблюдения в селе Пресновке. Полутораметровой отметки достигли мерзлотомеры на метеостанции в райцентре Тайынша и селе Рузаевка.

«Одной из причин максимальных показателей промерзания пунктов наблюдения в Тайыншинском районе, а так же показатель 121 см по селу Талшик, является небольшая высота снежного покрова в сравнении с остальными пунктами наблюдения. Так, по результатам последней снегомерной съемки, средняя высота снега в этих районах варьируется от восьми до 14 сантиметров, в то время как по остальной территории области средняя высота находится в промежутке 19-39 сантиметрами», - сообщили в североказахстанском «Казгидромете».

Новые мерзлотомеры, позволяющие замерять глубину промерзания почвы на уровне 1,5 и 3 метра, на метеостанциях установили в октябре прошлого года.