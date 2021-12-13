Глобальный успех Казахстана – чего достигла страна за 30 лет Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16 декабря 2021 года Казахстан отмечает 30-летие своей Независимости. Корреспондент МИА «Казинформ» напоминает читателям об основных успехах, которых стране удалось достичь за эти годы.

Глобальные достижения

Ассамблея народа Казахстана. Будучи созданным в 1995 году по инициативе Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева, АНК является уникальным институтом, объединяя все этносы страны. В целях укрепления межэтнических отношений организация регулярно проводит ряд мероприятий, а также активно участвует в социальной и политической жизни Казахстана. К примеру, в Мажилисе Парламента РК группа АНК представлена 26 депутатами, которые охватывают своим вниманием самые различные проблемы государства и выдвигают законопроекты, направленные на улучшение качества жизни населения.

Нур-Султан. Этот город является не только новой столицей нашей страны, но и символизирует собой независимость Казахстана, а также полное обновление. Город продолжает оставаться одним из самых современных на пространстве Евразии. Об этом говорит полученная еще в 1999 году награда от ЮНЕСКО «Город мира» - это почетное звание присваивается только тем городам, которые за относительно короткий срок показали результаты во всех основных сферах развития. А в 2019 году город получил новое название в честь Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Закрытие Семипалатинского полигона и продвижение идеи безъядерного мира. Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев и по сей день активно продвигает Казахстан на мировой арене как главную безъядерную страну мира. Еще в 1991 году по его инициативе был закрыт Семипалатинский полигон, после чего стали закрываться и полигоны в США, Франции, Великобритании и в Китае. Казахстан является одним из самых активных членов Договора о нераспространении ядерного оружия. В 2012 году Нурсултан Назарбаев стал инициатором международного проекта «АТОМ», основной целью которого стало привлечение внимания лидеров государств, от решения которых зависит вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В 2014 году проект АТОМ был представлен в Италии, где был отмечен беспрецедентный вклад Казахстана в процесс ядерного разоружения и сокращения ядерной угрозы. Также в течение последующих лет состоялись презентации в таких странах, как Норвегия, Нидерланды, Швейцария, Россия, США, Финляндия, Австрия, Япония, Мексика и Германия.

Членство в крупнейших организациях мира. Казахстан является активным участником крупнейших международных организаций в самых разных сферах – это Организация Объединенных наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация исламского сотрудничества, Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Единое экономическое пространство, Организация Договора о коллективной безопасности, Организация экономического сотрудничества и развития. Именно в Казахстане на ежегодной основе проводятся Съезды лидеров мировых и традиционных религий.

«ЭКСПО-2017». Тот факт, что Казахстан в 2017 году получил право на проведение ЭКСПО, продемонстрировал высокое доверие со стороны других стран. В общей сложности выставку в Казахстане, посвященную тематике возобновляемых источников энергии, посетили более 4 млн человек. Из них около полумиллиона приехали из других стран. Иностранные гости, как и казахстанцы, не только смогли полюбоваться футуристическим объектом, но и ознакомиться с самыми совершенными решениями в сфере зеленых технологий. Еще большую значимость событию придает тот факт, что Казахстан стал первой страной на постсоветском пространстве, которая приняла ЭКСПО.

МФЦА. После проведения ЭКСПО, построенные в рамках выставки здания не остались пустовать. И большую часть оставшихся апартаментов занял Международный финансовый центр «Астана», который регулярно проводит мероприятия финансовой направленности на самом высоком уровне. Главной особенностью МФЦА является тот факт, что на его территории действует английское право. Основные задачи выглядят следующим образом: развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала; развитие в Республике Казахстан рынка страховых, банковских услуг, исламского финансирования, финансовых технологий, электронной коммерции и инновационных проектов; развитие финансовых и профессиональных услуг на основе наилучших международных практик; приобретение международного признания как финансового центра.