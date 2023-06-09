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Глобальный центр цифровой торговли углеродом планируют создать на базе МФЦА

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Июня 2023, 19:17
Глобальный центр цифровой торговли углеродом планируют создать на базе МФЦА Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял сопредседателя и генерального директора компании Sun Seven Stars Investment Group У Чжэна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества в финансовой сфере, цифровизации и онлайн-торговле, а также взаимодействие с Международным финансовым центром Астана. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах по реализации совместных инвестционных проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

Кроме того, У Чжэн рассказал о планах своей компании по созданию на базе МФЦА Глобального центра цифровой торговли углеродом.
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Президент Казахстана   МФЦА - фин. центр "Астана"  
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