Глобальный центр цифровой торговли углеродом планируют создать на базе МФЦА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял сопредседателя и генерального директора компании Sun Seven Stars Investment Group У Чжэна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы инвестиционного сотрудничества в финансовой сфере, цифровизации и онлайн-торговле, а также взаимодействие с Международным финансовым центром Астана. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах по реализации совместных инвестционных проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

Кроме того, У Чжэн рассказал о планах своей компании по созданию на базе МФЦА Глобального центра цифровой торговли углеродом.