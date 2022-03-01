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Глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии - Президент РК
1 Марта 2022 11:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Мы видим, что наше общество вступило в период активной трансформации, происходит кристаллизация новых ценностей, более разнообразной становится палитра взглядов и воззрений. Поэтому широкий запрос граждан на изменения и реформы в стране - новые задачи, стоящие перед государством. Глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии. Времени на раскачку нет», - заявил на XXII съезде партии Касым-Жомарт Токаев.
Ранее сообщалось, что Глава государства поддержал переименование партии Nur Otan в «Аманат».
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