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Глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии - Президент РК

1 Марта 2022 11:56
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Глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы видим, что наше общество вступило в период активной трансформации, происходит кристаллизация новых ценностей, более разнообразной становится палитра взглядов и воззрений. Поэтому широкий запрос граждан на изменения и реформы в стране - новые задачи, стоящие перед государством. Глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии. Времени на раскачку нет», - заявил на XXII съезде партии Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Глава государства поддержал переименование партии Nur Otan в «Аманат».



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#Президент Казахстана   #Нур Отан   #Политические партии   #Политические реформы   #Политика   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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