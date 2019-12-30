Главы зарубежных государств поздравили Президента РК с Новым годом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Президента Казахстана поступают поздравления с наступающим Новым годом от глав зарубежных государств и международных организаций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем новогоднем поздравлении отметил, что уходящий год был ознаменован для Казахстана значимыми событиями, конституционной передачей власти и убедительной победой на выборах Главы государства.

«Важно, что нам удалось не только в полной мере сохранить накопленный потенциал российско-казахстанских отношений, но и продолжить совместную работу по укреплению стратегического партнерства, союзничества и добрососедства. Хорошую отдачу давала координация усилий Москвы и Нур-Султана в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур. Убежден, что и в наступающем году взаимодействие между нашими государствами будет развиваться по восходящей», – отмечается в письме российского лидера.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков направил свои искренние поздравления с наступающим 2020 годом и пожелал народу Казахстана мира и процветания.

«Выражаю уверенность в том, что в Новом году наши совместные усилия будут служить дальнейшему успешному развитию двустороннего стратегического партнерства и отношений союзничества во благо братских народов Кыргызстана и Казахстана», – пишет Сооронбай Жээнбеков.

Президент Республики Корея Мун Чже Ин и Первая леди Ким Чжонг Сук от имени корейского народа поздравили Касым-Жомарта Токаева с наступающим Новым годом.

«Ваша поддержка и сотрудничество в деле установления мира на Корейском полуострове являются источником доверия корейского народа. Корея продолжит совместно с международным сообществом строить инклюзивный и устойчивый мир», – говорится в телеграмме.

Также свои поздравления в адрес Главы государства направили Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани и Первая леди Рула Гани, Президент Литвы Гитанас Науседа и Первая леди Диана Науседене, Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун и его супруга, генерал-губернатор Канады Жюли Пайет, Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо.