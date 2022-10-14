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    12:07, 14 Октябрь 2022 | GMT +6

    Главы стран СНГ планируют принять программу по борьбе с экстремизмом

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что от стран СНГ в условиях в геостратегической напряженности требуется еще больше усилий для укрепления взаимного доверия, обеспечения стабильности, безопасности в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства отметил, что в СНГ создана сбалансированная система взаимодействия силовых и правоохранительных органов, приняты концептуальные документы в области безопасности.

    «Вместе с тем, нам необходимо оперативно вырабатывать превентивные меры для реагирования на новые риски и угрозы. Казахстан разделяет совместные подходы государств СНГ по совершенствованию организационно-правовых механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Мы выражаем готовность к тесной скоординированной работе по реализации задач принимаемой сегодня программы борьбы с экстремизмом», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета глав государств СНГ.

    Сегодня в Астане проходит заседание Совета глав государств СНГ под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева в рамках текущего председательства нашей страны в Содружестве независимых государств.

    Вчера в столице Казахстана под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.



    Фото:sputniknews.com





    Теги:
    СНГ Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана Внешняя политика Казахстана Политика Главная Президент
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