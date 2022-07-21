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Главы стран Центральной Азии подписали ряд документов в Кыргызстане
21 Июля 2022 15:10

Главы стран Центральной Азии подписали ряд документов в Кыргызстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам встречи Президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана было принято Совместное заявление Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Также одобрены Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов, Региональная программа «Зеленая повестка» для Центральной Азии.

Кроме того, согласован Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке и начата процедура его подписания.

Подписано Решение глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала о продлении полномочий президента Международного фонда спасения Арала.


Фото: t.me/bort_01

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