Главы МИД РК и Швеции обсудили дальнейшее взаимодействие на международных площадках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По инициативе шведской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

Дипломаты обменялись мнениями по актуальным международным проблемам и по ситуации в Украине. М. Тлеуберди отметил об усилиях Правительства РК по недопущению негативного влияния на экономику Казахстана санкций Европейского союза против РФ.

Стороны также обсудили вызовы, с которыми сталкивается сегодня ОБСЕ и пути повышения эффективности Организации в соответствии с принципами Хельсинкского Заключительного акта и Астанинской декларации.

М. Тлеуберди ознакомил с проводимыми Президентом РК реформами, направленными на демократизацию политической системы и построение «Нового Казахстана».

В завершении разговора министры обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества и обозначили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия на международных площадках, включая совместное продвижение Стокгольмской инициативы.