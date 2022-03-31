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    22:39, 30 Март 2022 | GMT +6

    Главы МИД РК и Швеции обсудили дальнейшее взаимодействие на международных площадках

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По инициативе шведской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Премьер-Министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

    Дипломаты обменялись мнениями по актуальным международным проблемам и по ситуации в Украине. М. Тлеуберди отметил об усилиях Правительства РК по недопущению негативного влияния на экономику Казахстана санкций Европейского союза против РФ.

    Стороны также обсудили вызовы, с которыми сталкивается сегодня ОБСЕ и пути повышения эффективности Организации в соответствии с принципами Хельсинкского Заключительного акта и Астанинской декларации.

    М. Тлеуберди ознакомил с проводимыми Президентом РК реформами, направленными на демократизацию политической системы и построение «Нового Казахстана».

    В завершении разговора министры обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества и обозначили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия на международных площадках, включая совместное продвижение Стокгольмской инициативы.


    Теги:
    Международная деятельность РК Сотрудничество Международная деятельность Политика МИД РК Внешняя политика Казахстана Швеция Интеграция и партнерство
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