Главы МИД РК и Швеции обсудили дальнейшее взаимодействие на международных площадках
Дипломаты обменялись мнениями по актуальным международным проблемам и по ситуации в Украине. М. Тлеуберди отметил об усилиях Правительства РК по недопущению негативного влияния на экономику Казахстана санкций Европейского союза против РФ.
Стороны также обсудили вызовы, с которыми сталкивается сегодня ОБСЕ и пути повышения эффективности Организации в соответствии с принципами Хельсинкского Заключительного акта и Астанинской декларации.
М. Тлеуберди ознакомил с проводимыми Президентом РК реформами, направленными на демократизацию политической системы и построение «Нового Казахстана».
В завершении разговора министры обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества и обозначили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия на международных площадках, включая совместное продвижение Стокгольмской инициативы.