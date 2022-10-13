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Главы Кыргызстана, Таджикистана и России обсудят ситуацию на кыргызско-таджикской границе
13 Октября 2022, 07:26

Главы Кыргызстана, Таджикистана и России обсудят ситуацию на кыргызско-таджикской границе

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – 13 октября президенты Кыргызстана и Таджикистана на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии при содействии Российской Федерации проведут в Астане трехстороннюю встречу по проблемным вопросам на кыргызско-таджикской границе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря президента Кыргызстана Эрбола Султанбаева.

Совместная встреча глав Кыргызской Республики Садыра Жапарова и Республики Таджикистан Эмомали Рахмона организована по инициативе президента России Владимира Путина, который выразил готовность оказать содействие в решении вопросов границ между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Ранее сообщалось, что 12-13 октября в Астане пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором примут участие главы Азербайджана, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Беларуси, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.


Фото: kabar.kg

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