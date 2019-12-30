+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: 1 °С
USD 380.44 EUR 423.66
RUB 6.14 CNY 54.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Главы Казахстана и Узбекистана поздравили друг друга с наступающим Новым годом

30 Декабря 2019 19:27
Поделиться:
Главы Казахстана и Узбекистана поздравили друг друга с наступающим Новым годом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме

Глава Казахстана провел телефонный разговор с Александром Лукашенко
Расширение казахстанско-армянского сотрудничества обсудили Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Сооронбаем Жээнбековым Президент подписал поправки в законодательство по вопросам недропользования, газа и газоснабжения

В ходе беседы главы государств с удовлетворением констатировали высокую динамику двусторонних связей и обсудили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества.

Рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан 14-15 апреля текущего года.

Отдельное внимание было уделено успешно проведенному Году Казахстана в Узбекистане, в рамках которого были организованы многочисленные мероприятия по активизации взаимодействия в сферах культуры, искусства, науки и образования.

Президент Казахстана поздравил Шавката Мирзиёева с наступающим Новым годом и пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – благополучия и процветания.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив