Главы Казахстана и Узбекистана поздравили друг друга с наступающим Новым годом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы главы государств с удовлетворением констатировали высокую динамику двусторонних связей и обсудили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества.
Рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан 14-15 апреля текущего года.
Отдельное внимание было уделено успешно проведенному Году Казахстана в Узбекистане, в рамках которого были организованы многочисленные мероприятия по активизации взаимодействия в сферах культуры, искусства, науки и образования.
Президент Казахстана поздравил Шавката Мирзиёева с наступающим Новым годом и пожелал ему дальнейших успехов в государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – благополучия и процветания.
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