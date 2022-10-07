РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:03, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Главы Катара, Турции и Туркменистана посетят Казахстан с государственными визитами на следующей неделе

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Акорды опубликовала анонс предстоящих на следующей неделе международных мероприятий с участием Президента Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

    - 11-12 октября состоится государственный визит в Казахстан Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

    - 12-13 октября Астану с государственным визитом посетит Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    - 13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках форума Президент Казахстана проведет серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций.

    - 14 октября Президент Казахстана примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет под председательством нашей страны. В этот же день состоится саммит «Центральная Азия – Россия».

    - 15 октября состоится государственный визит в Казахстан Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.


    Теги:
    Президент Казахстана Главная Президент
    Сейчас читают
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!