Главы иностранных государств поздравили Президента РК с праздником Курбан айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Главы государства Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы и письма от глав иностранных государств и международных организаций по случаю священного праздника Курбан айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В своей телеграмме Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул огромный вклад Касым-Жомарта Токаева во всестороннее укрепление уз дружбы и братства, торгово-экономических, социальных, духовно-просветительских отношений между двумя государствами, а также в борьбу с общими для наших народов угрозами.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков убежден, что стратегическое партнерство, дружба, союзнические отношения и добрососедство между Кыргызстаном и Казахстаном и впредь продолжат укрепляться при личной поддержке Касым-Жомарта Токаева и во благо интересов народов двух государств.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил твердое намерение совместно с Касым-Жомартом Токаевым всесторонне продвигать взаимодействие, направленное на укрепление и расширение отношений созидательного сотрудничества между Таджикистаном и Казахстаном.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пожелал Главе государства крепкого здоровья, счастья и удачи во всех благих делах и начинаниях, а братскому народу Казахстана – мира, благополучия и процветания.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем письме пишет: «От себя лично и от имени своего народа искренне поздравляю Ваше превосходительство с праздником Курбан айт. В этот священный праздник, который объединяет нас в нынешнее непростое время, я желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Казахстана – мира, благополучия и процветания».

Теплые слова поздравлений Главе государства по случаю праздника Курбан айт также направили Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Ирана Хасан Рухани, Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, Король Иордании Абдалла II, Король Бахрейна Шейх Хамад бен Иса Аль Халифа, Султан Омана Хайсам бен Тарик, Король Марокко Мухаммед VI, Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, лидеры Палестины Махмуд Аббас и Филиппин Родриго Дутерте, а также Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф бен Ахмад Аль-Осеймин, Генеральный директор ИСЕСКО Салим М. Аль-Малик, Председатель Управления Мусульман Кавказа, сопредседатель Межрелигиозного Совета СНГ шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.⠀