Главы государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с юбилеем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В адрес Президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления и телеграммы по случаю его 70-летнего юбилея от глав иностранных государств и правительств, спикеров парламентов, руководителей международных организаций, дипломатических миссий и деловых кругов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Поздравительные телеграммы на имя Главы нашего государства направили Президент России Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Италии Серджо Маттарелла, Президент Сербии Александр Вучич, Президент Венгрии Каталин Новак, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Президент Болгарии Румен Радев, Президент Албании Байрам Бегай, Президент Сингапура Халима Якоб, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие.

Теплые слова поздравлений с юбилеем Касым-Жомарта Токаева содержатся в многочисленных телеграммах от граждан нашей страны, видных политических и общественных деятелей Казахстана, представителей научной и творческой интеллигенции и многих других.

Письма и телеграммы с поздравлениями продолжают поступать.